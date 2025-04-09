Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце марта составил 5,5%

К концу марта 2025 года в ГАЗ было зарегистрировано в общей сложности 47 897 безработных, что на 1992 человек меньше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 49 889 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце марта по-прежнему был в Рижском регионе и составлял 4% от числа экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе - 11,4%, что больше на 0,4 процентного пункта.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в конце марта составил 6,2% от числа экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.

В Земгале уровень зарегистрированной безработицы в конце марта составил 5,4% от числа экономически активного населения, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, а в Видземе - 5%, что меньше на 0,8 процентного пункта.

На конец 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,3% от численности экономически активного населения.