Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса поднимается

Утром во вторник уровень воды в Екабпилсе был на 4,2 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции. Угроза наводнения возникает, когда уровень воды поднимается более чем на два метра.

Плявиньское водохранилище покрыто льдом с торосами, с верховья Даугавы продолжает поступать шуга, которая скапливается между Екабпилсом и мостом в Зельки, поэтому уровень воды в Екабпилсе повышается.

На большинстве участков Даугавы уровень воды продолжает снижаться, как и на участках других рек, однако по мере образования скоплений льда вода на некоторых участках рек может повышаться.

По прогнозам синоптиков, в конце февраля снег и лед постепенно растают, и уровень воды в реках немного повысится.