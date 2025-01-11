Известно, что Грег Саймонс был ассоциированным профессором и входил в преподавательский состав университета Turība. В своем монологе в передаче Russia Today на английском языке Саймонс высмеял утверждения о свободе и демократии на Западе и осудил попытки ограничить российскую пропаганду. Саймонс также назвал военную помощь, которую Запад оказывает Украине, "абсурдом". Он подверг критике санкции против России и Ирана, заявив, что они были введены, поскольку эти страны якобы отказались быть "послушными вассалами", какими является Европейский союз.

Ведущая программы Russia Today восприняла эти заявления с энтузиазмом. Она начала интервью с вопроса: "Разве вам не страшно говорить с российским СМИ?" На что Саймонс лишь рассмеялся.

Однако последствия этого интервью не заставили себя ждать. Согласно информации, доступной Jauns.lv, университет Turība немедленно приостановил трудовые отношения с Саймонсом.