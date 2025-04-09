По словам Брюс, Китай поставляет почти 80 процентов товаров двойного назначения, которые требуются России для продолжения войны. Она упомянула китайские навигационные приборы, полупроводники и комплектующие для самолетов. "Продолжающееся сотрудничество между этими двумя ядерными державами лишь углубит международную нестабильность и сделает США и другие страны менее защищенными, менее безопасными и менее процветающими", - добавила пресс-секретарь американского Госдепа.

Пленение ВСУ двух китайских граждан

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на фронте в Донецкой области вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен двух граждан КНР, воевавших на стороне российских войск. По его словам, у задержанных были документы, подтверждающие их китайское гражданство. Зеленский также опубликовал видео с пленными и отметил, что у Киева есть основания полагать, что эти китайцы - не единственные, воюющие в составе российских подразделений.

Официальной реакции от властей КНР и России пока нет. Между тем МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая в Киеве, которому предложат объяснить, как граждане КНР оказались вовлечены в войну против Украины на стороне России.