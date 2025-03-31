Украина отвергла роль США в потоплении крейсера «Москва»

"Мы, конечно, согласовывали нанесение огневого поражения с высшим руководством согласно структуре подчинения, получив соответствующее разрешение. И это, конечно, руководство украинское. И нанесли этот удар, - сообщил Плетенчук. - Поэтому информация о координации и предоставлении точной информации и местонахождения (крейсера "Москва") не соответствует действительности, так же как и информация о том, что это необходимо было согласовывать".

Крейсер "Москва" затонул через полтора месяца после начала полномасштабной войны России против Украины. Украинские военные сообщили, что в него попали две ракеты "Нептун", а российское Минобороны - что инцидент произошел во время буксировки судна в результате пожара, из-за которого на борту сдетонировал боеприпас. В ноябре 2022 года управление Следственного комитета Черноморского флота завело уголовное дело в связи с затоплением "Москвы" по второй части 346 статьи УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение военного имущества"). В конце 2023 года дело было приостановлено.

До сих пор неизвестно, сколько людей находились на его борту и сколько из них погибли. По сообщениям российских СМИ, на крейсере погибли около 40 человек, еще 100 получили ранения. Как утверждало независимое российское издание "Агентство", на борту "Москвы" находилось около 300 солдат, проходивших срочную службу. При этом за месяц до этого президент России Владимир Путин пообещал, что срочники и резервисты не будут участвовать в "военной операции" в Украине.

NYT: США были вовлечены в войну в Украине сильнее, чем считалось ранее

В течение всех трех лет войны в Украине Соединенные Штаты были вовлечены в нее гораздо более глубоко, чем считалось ранее, следует из большого расследования газеты The New York Times

, основанного на 300 интервью с представителями правительства, армии и разведки Украины, США, Великобритании, ФРГ, Польши и других стран. Издание выяснило, что в штаб-квартире армии США в Европе и Африке в немецком Висбадене работал командный центр, где американские и украинские военные вместе планировали военные операции ВСУ, в результате которых, "по подсчетам США, было убито или ранено более 700 тысяч российских солдат", пишет NYT. По данным газеты, основным координаторами этого партнерства с американской стороны был генерал Кристофер Донахью, а с украинской стороны - генерал Михаил Забродский.

В материале The New York Times подробно описывается, как военные США и Украины обсуждали такие операции, как освобождение Херсона, попытка наступления ВСУ в направлении Мелитополя и оборона под Бахмутом. Из статьи также можно сделать вывод, что крейсер "Москва" 14 апреля 2022 года был потоплен украинцами с использованием американских данных, что вызвало "гнев" администрации Джо Байдена, которая "не собиралась давать украинцам возможность атаковать столь важный символ российской мощи".

Далее в материале рассказывается предыстория атаки на Крымский мост в августе 2024 года. Белый дом уполномочил военных США и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом этой операции, пишет NYT, и военные США предупреждали, что одних только ракет ATACMS будет недостаточно для эффективного удара по мосту, предлагая подождать, пока будет готов второй компонент плана - морские беспилотники. Но украинцы настояли на своем, в результате ракеты лишь оставили выбоины на полотне моста, которые были впоследствии заделаны.

Наступление ВСУ в Курской области в начале августа 2024 года стало "еще одной точкой напряжения" в партнерстве Вашингтона и Киева, говорится в расследовании NYT. Украинцы "опять оставили партнеров в неведении", пишет издание, и к тому же нарушили договоренность, используя американскую технику для наступательных действий на территории России. США не могли отключить настройку "зоны операций", рассчитанную только на поддержку ВСУ в Харьковской области - тогда на Курщине украинские солдаты оказались бы без прикрытия ракет HIMARS и разведданых. "Это был не почти шантаж, это был шантаж", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

В итоге партнерство между Украиной и США "стало напряженным", и ход войны "изменился на фоне соперничества, обид и расхождений в императивах и планах", заключает The New York Times.