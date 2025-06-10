Уход за собой: как превратить рутину в ритуал осознанности Реклама Редакция PRESS 10 июня, 2025 11:45 Реклама

Утро, кофе, зеркало, быстрое умывание, крем, мейкап — и побежала. Знакомо? Для большинства из нас уход за собой — это ещё один пункт в длинном списке дел, которые нужно “успеть”. Мы так торопимся быть продуктивными, что даже на себя смотрим как на задачу. Но вот в чём парадокс: когда ты по-настоящему останавливаешься, когда даёшь себе время не на “надо”, а на “хочу” — происходит то самое настоящее “забота о себе”.

И не всегда речь идёт о чём-то сложном. Иногда достаточно просто сделать заказ на https://www.notino.lv/, выбрать себе что-то приятное — и почувствовать, что ты дала себе внимание.

Когда простые действия становятся точкой опоры

Ты наверняка не раз слышала о «рутинах». Они звучат скучно. Но на самом деле — это то, что может держать тебя на плаву. Особенно в хаосе. Особенно тогда, когда всё вокруг требует твоей энергии, а внутри — пусто.

Вот какие маленькие ритуалы действительно помогают вернуться к себе:

Очищение кожи перед сном не на автомате, а с ощущением прикосновения

Нанесение крема с ароматом, который вызывает хорошие воспоминания

10 минут тишины утром, когда ещё никто не пишет в мессенджерах

Увлажнение кожи не из-за «морщинок», а потому что телу это приятно

Новая маска, заказанная без повода, просто чтобы себя порадовать

Именно такие мелочи делают тебя ближе к себе. Потому что в эти моменты ты не чей-то коллега, не чья-то мама, не чья-то дочь. Ты — просто ты. И тебе хорошо.

Не идеальная, а живая

Ты не обязана быть той, у кого в ванной полка с идеальной косметикой, где всё одного цвета. Не обязана помнить, сколько секунд держать сыворотку и в каком порядке наносить все шаги.

Ты можешь забыть сделать маску. Ты можешь не наносить SPF (хотя желательно).

Забота — это не наказание. Это не “награда за продуктивность”. Это выбор. Выбор в пользу себя. Даже если это всего лишь 3 минуты перед зеркалом вечером, когда ты смотришь себе в глаза и говоришь: “Ты справилась. И ты заслуживаешь отдыха.”

Как создать уход, который тебе подойдёт

Если тебе кажется, что ты запуталась — это нормально. Сегодня столько информации, столько брендов, правил, трендов. Главное, не утонуть в этом. Начни с базового:

мягкое очищение кожи утром и вечером

хороший увлажняющий крем

средство для губ и рук (особенно зимой)

одна-две маски на неделю

защита от солнца (да, даже осенью)

Всё остальное — по желанию. По возможностям. По настроению. Например, если хочется побаловать себя — загляни на https://www.notino.lv/ и выбери продукт, который тебе давно хотелось попробовать.

Забота — выбор жить медленнее

Когда мы заботимся о себе, мы становимся мягче. К себе. К другим. К миру. И это — не слабость. Это сила, которая не кричит.

Так что, может, сегодня — день, когда ты тоже выберешь не список дел, а себя? Может, вместо очередного сворачивания вкладок, просто зайдёшь на https://www.notino.lv/ и выберешь для себя что-то тёплое, простое, приятное? Ведь с этого всё и начинается.