Угроз подготовки провокаций к 9 мая пока нет, но исключать их полностью нельзя: СГБ

СГБ в сотрудничестве с Государственной полицией будет работать 9 мая в усиленном режиме, контролируя ситуацию в стране с точки зрения безопасности. Службы уделяют повышенное внимание любой информации и активности, связанной с 9 мая, оценивая, несут ли они потенциальные риски для национальной безопасности Латвии.

Граждан, располагающих информацией о планируемых на 9 мая провокациях — демонстративных или провокационных действиях, направленных на раскол общества или распространение посланий, соответствующих интересам России, — призывают сообщать об этом в СГБ по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv.