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Ученикам 1-6-х классов запретили пользоваться мобильниками в школах

© LETA 10 октября, 2024 10:26

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Сейм в четверг утвердил в окончательном чтении поправки к закону об образовании, которые запрещают учащимся 1-6-х классов пользоваться в школах мобильными телефонами, если в этом нет необходимости для изучения учебного материала.

Образовательные учреждения должны будут разработать до 31 мая 2025 года правила использования технических средств в учебном, воспитательном процессе и общении в школах.

Предложение о запрете на телефоны в младших классах внес оппозиционный депутат Чеслав Батня ("Объединенный список"). Его поддержали несколько фракций Сейма, Латвийский профсоюз работников образования и науки и Латвийская ассоциация руководителей образования.

Против поправок проголосовали только депутаты фракции партии "За стабильность".

Нидерланды, Греция и Италия уже запретили использование мобильных телефонов на уроках, а Германия обсуждает этот вопрос.

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