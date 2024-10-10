Ученикам 1-6-х классов запретили пользоваться мобильниками в школах

Образовательные учреждения должны будут разработать до 31 мая 2025 года правила использования технических средств в учебном, воспитательном процессе и общении в школах.

Предложение о запрете на телефоны в младших классах внес оппозиционный депутат Чеслав Батня ("Объединенный список"). Его поддержали несколько фракций Сейма, Латвийский профсоюз работников образования и науки и Латвийская ассоциация руководителей образования.

Против поправок проголосовали только депутаты фракции партии "За стабильность".

Нидерланды, Греция и Италия уже запретили использование мобильных телефонов на уроках, а Германия обсуждает этот вопрос.