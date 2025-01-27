Убийство или суицид Яниса Тиммы: обнародован результат следственной проверки

Однако сегодня был обнародован результат следственной проверки смерти 32-летнего экс-супруга Анны Седоковой. Согласно ей, Янис покончил с собой, как и сообщалось ранее. «Иные версии не подтвердились», — подчеркнули сотрудники правоохранительных органов в беседе с журналистами.

Напомним, трагедия произошла после дня рождения Седоковой — в ночь на 17 декабря. Тело Тиммы нашли в хостеле, расположенном в старенькой пятиэтажке в центре Москвы. Говорят, недалеко от этого места находится дом исполнительницы.

Родные и друзья баскетболиста до последнего не верили в то, что он наложил на себя руки. Бизнесмен Марк Пугачев, называющий себя близким другом спортсмена, нашел его переписку, совершенную незадолго до трагедии. Судя по ним, Янис намеревался сделать российское гражданство и был полон планов на будущее.

«Посмотрите на даты! Это свежие данные. У меня также есть голосовые сообщения Яниса этому человеку. У меня собралось много информации, и я в полном шоке. Я придерживаюсь версии, что его убили. А тот факт, что у него были попытки суицида, как раз идеально можно использовать, чтобы все обыграть так, чтобы не возникло никаких подозрений. Эта переписка была в декабре 2024 года, у Яниса были планы, он хотел сделать себе русский паспорт, почему-то он ему нужен был срочно… Как думаете, зачем? Разве человек делал бы паспорт, если собирался уйти?!» — недоумевал Пугачев.

Марк о всем обвиняет Анну, считая, что та могла бы его спасти. Заручившись поддержкой юриста Кати Гордон, Пугачев намеревался открыть дело в России по поводу смерти Тиммы, однако ему не удалось этого сделать.

«Друзья, коротко расскажем, что происходит в деле Яниса Тиммы. На данный момент есть отказ от возбуждения уголовного дела, при этом пока нет результатов экспертизы, правоохранительные органы еще не опросили родственников и не проведена техническая экспертиза личного телефона. Мы добились назначения технической экспертизы телефона. По нашему мнению, отказ формальный, он связан со сроками, и мы обжалуем его. Мы считаем, что семья Яниса Тиммы имеет право, как минимум, знать, что происходило с их сыном в последние часы жизни и как богатый, успешный парень оказался на дне без имущества и веры в жизнь», — высказывалась Гордон.