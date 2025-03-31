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У салонов Tesla по всему миру прошли акции протеста против Илона Маска

Euronews 31 марта, 2025 11:23

Мир 0 комментариев

Twitter/X

Субботняя акция стала первой попыткой окружить все 277 демонстрационных залов и сервисных центров Tesla в США в надежде затянуть недавний спад продаж компании. Также к протестующим в США присоединились активисты по всему миру.

Толпы людей, протестующих против чистки правительства США Илоном Маском при президенте Дональде Трампе, собрались у дилерских центров Tesla от Австралии до Калифорнии в попытке нанести урон состоянию самого богатого человека в мире.

Протестующие пытаются развить движение, направленное против дилеров и автомобилей Tesla, в знак протеста против роли Маска в качестве главы недавно созданного Департамента эффективности правительства (DOGE), где он получил доступ к секретным данным и закрыл целые агентства, пытаясь сократить государственные расходы.

Большая часть состояния Маска, оцениваемого в 340 миллиардов долларов, состоит из акций компании по производству электромобилей, которой он продолжает управлять, работая вместе с Трампом.

Проезжающий водитель выражает поддержку людям, протестующим возле дилерского центра Tesla в Майами, 29 марта 2025 г.J'rn H'neke/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Ранее протесты против Маска и DOGE были сравнительно единичными, но субботняя акция стала первой попыткой окружить все 277 шоу-румов и сервисных центров Tesla в США в надежде углубить недавний спад продаж компании.

К началу дня толпы протестующих численностью от нескольких десятков до сотен человек собрались у салонов Tesla в Нью-Джерси, Массачусетсе, Коннектикуте, Нью-Йорке, Мэриленде, Миннесоте и родном штате автопроизводителя Техасе.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что протестующие держат в руках такие плакаты, как "Посигналь, если ненавидишь Илона" и "Борись с миллиардерской тролигархией".

Движение Tesla Takedown также надеется собрать протестующих в более чем 230 точках продаж Tesla в других частях света.

Хотя явка в европейских точках была не такой большой, как в США, настроения против Маска были схожими.

Около двух десятков протестующих держали плакаты с осуждением Маска у дилерского центра Tesla в Лондоне, а проезжающие мимо автомобили и грузовики сигналили в знак поддержки.

На одном из плакатов, выставленных на лондонской акции протеста, была изображена фотография Маска рядом с изображением Адольфа Гитлера, отдающего нацистское приветствие - жест, в использовании которого Маска обвинили вскоре после инаугурации Трампа в январе.

Человек в костюме тираннозавра рекса держал другой плакат с изображением жеста Маска с прямой рукой, на котором было написано: "Вы думали, что нацисты вымерли. Не покупайте Swasticar".

"Мы просто хотим пошуметь, чтобы люди узнали о проблемах, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Кэм Уиттен, американец, участвовавший в лондонской акции протеста.

Tesla Takedown была организована группой сторонников, в которую вошли разочарованные владельцы автомобилей этого производителя, знаменитости, такие как актер Джон Кьюсак, и по крайней мере один законодатель от Демократической партии, Жасмин Крокетт из Далласа.

"Я буду продолжать кричать в залах Конгресса. Мне просто нужно, чтобы вы все продолжали кричать на улицах", - сказала Крокетт во время организационного мероприятия Tesla Takedown в начале этого месяца. Крокетт и другие сторонники Tesla Takedown подчеркивали, что субботние протесты должны оставаться мирными.

Некоторые люди, выступающие против Маска, не ограничиваются протестами и поджигают автомобили автопроизводителя и совершают другие акты вандализма, которые генеральный прокурор США Пэм Бонди назвала внутренним терроризмом.

Маск заявил, что он ошеломлен этими нападениями на собрании компании в марте, сказав, что вандалы должны "перестать вести себя как психи".

Полиция расследует пожар, уничтоживший семь автомобилей Tesla на северо-западе Германии рано утром в субботу.

Не сразу стало ясно, связан ли пожар, который был потушен пожарными, с протестами Tesla Takedown.

Все больше потребителей, купивших автомобили Tesla до назначения Маска на пост главы DOGE, стремятся продать или обменять свои машины, а другие клеят на бампер наклейки, пытаясь дистанцироваться от попыток миллиардера сократить или закрыть государственные учреждения.

Но в своем обращении к сотрудникам 20 марта Маск, похоже, не был обеспокоен затянувшимся спадом продаж новых автомобилей Tesla.

Он заверил работников, что Model Y, которая сейчас проходит обновление, останется "самым продаваемым автомобилем на Земле и в этом году".

Он также предсказал, что к следующему году Tesla продаст более 10 миллионов автомобилей по всему миру, в то время как сейчас их около семи миллионов.

"Бывают времена, когда наступают скалистые моменты, когда бывает штормовая погода, но я хочу сказать вам, что будущее невероятно яркое и захватывающее", - сказал Маск.

После избрания Трампа в ноябре прошлого года инвесторы сначала восприняли союз Маска с президентом как положительное событие для Tesla и ее многолетних усилий по запуску сети самоуправляемых автомобилей.

Этот оптимизм помог поднять акции Tesla на 70 % в период между избранием Трампа 5 ноября и его инаугурацией 20 января, что позволило увеличить состояние акционеров на 560 миллиардов долларов.

Но практически все эти достижения испарились на фоне беспокойства инвесторов по поводу ответной реакции Tesla, отставания продаж в США, Европе и Китае, а также на фоне того, что Маск уделяет много времени контролю DOGE.

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