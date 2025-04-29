У разведки НАТО нет данных, что учения «Запад» будут представлять угрозу: советник президента Литвы

"Пока у разведки НАТО нет никаких данных о том, что учения "Запад" будут крупномасштабными и могут представлять угрозу", - сказал Матуленис радиостанции "Ziniu radijas" во вторник.

По его словам, данные указывают на то, что учения будут носить ограниченный характер, а в ходе учений союзники по НАТО также продемонстрируют свою волю "обеспечить сдерживание и оборону нашей территории" посредством своих действий в регионе.

"Поэтому драматизировать не нужно, но ситуация отслеживается", - сказал советник президента.

Учения "Запад" запланированы на сентябрь, они проводятся каждые два года с 2009 года.