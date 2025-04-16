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«У него там, что, в штанах что-то двигалось?» Зрелище полностью отбивает желание ездить в транспорте (Видео) (1)

Редакция PRESS 16 апреля, 2025 09:29

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Пользователи соцсети X поделились видео, на котором в рижском общественном транспорте замечен бездомный. Присутствие таких людей в транспорте стало довольно частым явлением и уже почти не вызывает удивления, но то, что попало на видео в этот раз, может действительно вызвать очень неприятные ощущения.

На опубликованном видео видно, как бездомный мужчина, находясь в салоне автобуса, демонстрирует признаки антисанитарии, вызывая обеспокоенность у других пассажиров. Некоторые пользователи отметили, что у него по одежде ползали насекомые, что вызвало отвращение и тревогу.

"Вы пользуетесь услугами Rīgas satiksme? Хорошей поездки!" - пишет автор публикации.

 

Свое возмущение увиденным не скрывали и другие пользователи соцсети, высказываясь в комментариях:

"У него там, что, в штанах что-то двигалось? Что он ел?"

"Вместо того чтобы сообщить водителю и помочь выгнать этого чудака, мы снимаем видео и ничего не делаем. Прекрасно".

"Даже если он заплатил за проезд, он нарушает внутренние правила пользования транспортом".

"Не смейся над ним. Надеюсь, ты сам никогда не окажешься в такой ситуации. Ты даже не представляешь, сколько в Риге молодых мужчин-алкашей и бомжей".

"Одна из главных причин, почему я вообще не пользуюсь общественным транспортом. Потому что они везде — на автовокзале, на железнодорожной станции, на остановках".

"Понимаю эмоции, но так и не становится ясно, что конкретно предлагают эти люди. Что, Rīgas satiksme должна расстреливать каждого бомжа, который приближается к остановке? Это комплексная социальная проблема, которую перевозчик сам по себе решить не может. Пока есть такие люди — мы будем с ними сталкиваться, все просто".

Комментарий дали и представители Rīgas satiksme, сообщив пассажирам, как действовать в подобных ситуациях:

"Мы понимаем, что такие ситуации неприятны. Чтобы транспортное средство можно было отправить на проверку и провести экстренную чистку и дезинфекцию, просим сообщать о таких случаях немедленно. При уведомлении просьба указать номер маршрута и номер транспортного средства, который можно найти в салоне. Если эта информация предоставлена, транспорт немедленно снимается с маршрута. Дополнительно хотим сообщить, что при подготовке нового тендера мы планируем рассмотреть и альтернативные варианты обивки сидений".

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Комментарии (1) 59 реакций
Комментарии (1) 59 реакций
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