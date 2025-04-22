«…у него было много, денег, и они жгли ему руки, и он просто раздавал их»: на смерть Церетели

-Вослед, так сказать...

Однажды в мастерскую к Зурабу Церетели приехала съёмочная группа ТВЦ, и он огорчённо сказал редактору Тане:

- Ты усталая какая-то. Поезжай куда-нибудь, отдохни.

И дал ей несколько сотен долларов. И не взял телефон, как вы, может быть, подумали (и как сначала подумал я).

Просто дал деньги.

Их у него было много, денег, и они жгли ему руки, и он просто раздавал их. Но раздать не успевал: появлялись новые...

Статуи местных начальников конвоировали этот творческий путь и душили Зураба Константиновича благосостоянием.

А художник он был когда-то, говорят, талантливый...