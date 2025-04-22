«…у него было много, денег, и они жгли ему руки, и он просто раздавал их»: на смерть Церетели

-Вослед, так сказать...
Однажды в мастерскую к Зурабу Церетели приехала съёмочная группа ТВЦ, и он огорчённо сказал редактору Тане:
- Ты усталая какая-то. Поезжай куда-нибудь, отдохни.
И дал ей несколько сотен долларов. И не взял телефон, как вы, может быть, подумали (и как сначала подумал я).
Просто дал деньги.
Их у него было много, денег, и они жгли ему руки, и он просто раздавал их. Но раздать не успевал: появлялись новые...
Статуи местных начальников конвоировали этот творческий путь и душили Зураба Константиновича благосостоянием.
А художник он был когда-то, говорят, талантливый...