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У Латвии есть совершенно секретный план на случай внезапного нападения

© LETA 5 марта, 2025 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия подготовила план на случай внезапного нападения, заявил в интервью ЛТВ Янис Кажоциньш, бывший директор Бюро защиты Сатверсме (БЗС), занимающегося разведкой и контрразведкой.

По его словам, существует Оперативный план государственной обороны, который является одним из самых засекреченных документов. Его регулярно пересматривают, и он основан на детальной разведывательной информации.

"Там не один вариант", – добавил Кажоциньш.

Он подчеркнул, что Латвия разработала планы действий на случай внезапного нападения. Однако попытки выяснить их детали – это именно то, что хотел бы знать потенциальный противник.

Кажоциньш также отметил, что у Латвии есть чёткие и детализированные планы по вооружению, боеприпасам, снабжению и численности Национальных вооружённых сил (НВС). В связи с этим постепенно развивается Государственная служба обороны, которая, по его мнению, строится в очень разумной форме.

Говоря о непосредственной военной угрозе, он предупредил, что гибридные атаки могут произойти гораздо раньше. Российские спецслужбы уже использовали различные провокации, поэтому необходимо быть готовыми к саботажу, а также обеспечить бесперебойное снабжение электричеством, газом и связью.

"Если нет связи и электричества, становится очень сложно координировать жизнь государства", – подчеркнул бывший директор БЗС.

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