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У кота Персика на мурале в Агенскалнсе появилась шапочка: это не просто дань празднику, а призыв

Редакция PRESS 23 декабря, 2024 16:03

Для настроения 0 комментариев

LETA

Уже знаменитый на всю Ригу мурал в Агенскалнсе, на котором изображен рыжий кот Персик, к Рождеству украсили по-особому. У кота появился красный колпак, а по крышам нарисованных домов пустили гирлянду новогодних фонариков. Таким образом автор картины Эрикс Цауне принял участие в акции в поддержку бездомных животных, сообщил агентству LETA представитель проекта Гатис Замурс.

Жителей и гостей Агенскалнса приглашают не только полюбоваться искусством, но и сделать пожертвование в пользу нуждающихся кошек.

Мурал был написан в сентябре этого года, на нем изображены такие популярные места в районе, как водонапорная башня на улице Алисес, старая телебашня и церковь Святого Мартина, а в центре - рыжий кот Персик - «настоящий хозяин» Агенскалнса.

Хозяйка Персика Кития Авотиня напоминает, что в приютах оказывается очень много животных и им нужна наша забота и помощь. Она призывает жертвовать приюту Dzīvnieku draugs, который находится на улице Фридриха Цандера, 4. Сделать это можно при помощь QR-кода, расположенного у мурала, или на сайте persiks.lv.

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