У кота Персика на мурале в Агенскалнсе появилась шапочка: это не просто дань празднику, а призыв

Жителей и гостей Агенскалнса приглашают не только полюбоваться искусством, но и сделать пожертвование в пользу нуждающихся кошек.

Мурал был написан в сентябре этого года, на нем изображены такие популярные места в районе, как водонапорная башня на улице Алисес, старая телебашня и церковь Святого Мартина, а в центре - рыжий кот Персик - «настоящий хозяин» Агенскалнса.

Хозяйка Персика Кития Авотиня напоминает, что в приютах оказывается очень много животных и им нужна наша забота и помощь. Она призывает жертвовать приюту Dzīvnieku draugs, который находится на улице Фридриха Цандера, 4. Сделать это можно при помощь QR-кода, расположенного у мурала, или на сайте persiks.lv.