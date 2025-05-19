У Байдена диагнострирован рак с метастазами

Диагноз 82-летнему Байдену был поставлен в пятницу, после того как на прошлой неделе он обратился к врачу с симптомами мочеиспускания.

«На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании. В пятницу у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (группа 5) с метастазами в кости», — говорится в заявлении.

«Несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его», — говорится далее в заявлении.

Байден и его семья «рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами», говорится в заявлении.

Год назад Байден вынужден был отказаться от участия в президентских выборах 2024 года из-за опасений по поводу его здоровья и возраста. Он стал самым пожилым человеком, занимавшим этот пост в истории США.

Байден, который в то время был кандидатом от Демократической партии и боролся за переизбрание, подвергся растущей критике за провальное выступление на теледебатах в июне против кандидата от Республиканской партии и нынешнего президента Дональда Трампа. Байдена сменила на посту кандидата от демократов вице-президент Камала Харрис.

По данным Cancer Research UK, 9 баллов по шкале Глисона у Байдена означает, что его заболевание относится к категории «высокозлокачественных», и что раковые клетки могут быстро распространиться.

По данным Кливлендской клиники, рак предстательной железы является вторым по распространенности онкологическим заболеванием среди мужчин после рака кожи. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у 13 из каждых 100 мужчин в какой-то момент жизни развивается рак простаты.

Возраст является наиболее распространенным фактором риска, говорят в CDC.

Президент США Дональд Трамп от лица себя своей супруги Мелании вечером в воскресенье, 18 мая, опубликовал в своей соцсети Truth Social пост в поддержку Байдена: "Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и его семье, а также желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления".