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Тысячи туристов поднимаются на вулкан Этна на Сицилии, чтобы увидеть извержение (ФОТО)

Euronews 18 февраля, 2025 10:58

Мир 0 комментариев

Первое в 2025 году извержение вулкана Этна усилилось, вызвав мощные потоки лавы и выбросы пепла, которые нарушили воздушное сообщение в районе Сицилии в понедельник.

В выходные туристы со всего мира отправились на сицилийский вулкан Этна, чтобы подобраться к его жерлу и стать свидетелями нового извержения.

Тысячи людей поднимаются на Этну, сообщают местные СМИ.

Мэр Адрано, одного из населенных пунктов, расположенных ближе всего к месту извержения, издал указ, запрещающий кому-либо приближаться к потокам лавы. До 15 февраля было разрешено совершать пешие прогулки вблизи кратера.

Даже во время извержения многие туристические тропы и маршруты на вулкане безопасны, хотя по закону необходимо подниматься в сопровождении квалифицированного горного гида.

Впрочем, эти ограничения никогда не могли сдержать посетителей. Большинство туристов сопровождают профессиональные гиды, но глава регионального департамента гражданской обороны Сицилии, обратился в соцсетях с призывом к приезжим не парковать свои автомобили на узких дорогах, которые могут заблокировать проезд машин экстренных служб.

Гражданская защита региона развернула отряды добровольцев, способных оказать необходимую помощь в случае, если это понадобится.

Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии, - самый активный вулкан в Европе. Новое извержение началось 11 февраля, в воздух поднимаются облака пепла.

Извержение происходит из юго-восточного кратера вулкана, который называется Bocca Nuova ("Новые уста").

В понедельник извержение усилилось, вызвав мощные потоки лавы и выбросы пепла, что частично нарушило воздушное сообщение с Сицилией.

По данным на понедельник, потоки лавы продвигались на юго-запад, не представляя непосредственной угрозы для населенных пунктов.

В выходные аэропорт Катании перенаправил десятки рейсов из-за распространения облаков пепла.

ФОТО имиджевое

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