ЦСУ: за последние пять лет дошкольников в Латвии стало меньше

В 2019 году детсады посещали 100 тысяч 300 детей, в 2023-м - уже 94 тысячи 800. Из них 74 тысячи ходили в детсад в городах, остальные 20 тысяч 700 - в сельской местности.

Большинство из общего числа детей в прошлом году достигли возраста обязательного образования, то есть от пяти лет и старше. Всего их 41 тысяча 499. Еще 18 тысяч 235 воспитанников детских садов достигли 4-летнего возраста.

Наибольшее сокращение числа детсадовцев наблюдается в сельской местности: в 2019 году там посещали дошкольные образовательные учреждения 24 тысячи 700 детей, в 2020-м их число возросло до 26 тысяч 300, но с 2021 года оно начало уменьшаться и в 2023-м снизилось до 20 тысяч 700 детей.

В городских детсадах число воспитанников в течение последних пяти лет колебалось. В 2019 году оно достигло 75 тысяч 600 летей, в 2020-м их стало меньше на 1600. В следующем году снова прибавилось 1800 детей, а в 2021 году детские сады в городах посещали 76 тысяч 700 детей - самый высокий показатель за последние девять лет. Но в 2023 году опять произошел спад, и детей осталось 74 тысячи.

В сельской местности стало меньше и самих детских садов: в 2023 году их было 127 - на 28 меньше, чем в 2019-м и на 45 меньше, чем в 2015-м.

Тем временем в городах за последние пять лет открылись 16 новых детсадов, в 2023 году их стало 495. Тем не менее это на шесть дошкольных образовательных учреждений меньше, чем в 2021-м, когда их число было наибольшим за последние девять лет.