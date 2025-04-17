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Цитата дня: «Насколько чужды чиновнику интересы народные, настолько же сильны в нем его личные интересы» (1)

Редакция PRESS 17 апреля, 2025 10:44

История и культура 1 комментариев

Точнее, сегодня у нас даже две цитаты. Первая - из колонки Бена Латковскиса в "Неаткариге" про чиновников и политиков.

"Итак, каков же главный сигнал, посланный этой рабочей группой? Для своих: не волнуйтесь, никто из нас не потеряет ни кресла, ни цента своей зарплаты. Для общественности: мы (бюрократы) были столпами общества и ими останемся, никто не заставит нас затянуть пояса.

...Каждый раз, когда депутат возвращается в Сейм с поста министра, ему выплачивают щедрую компенсацию, удивляющую общественность. За что? Ведь он ни дня не был безработным, просто перешел с одной высокооплачиваемой должности на другую, а за эту ротацию получает многотысячную сумму.

Эта схема уже стала четким сигналом для правящего политического класса: вы будете самой социально защищенной частью общества. Любое, самое мизерное осложнение вашей жизни будет щедро оплачиваться. Это касается и бесчисленных компенсаций за жилье, транспортные расходы, медицинскую страховку и так далее. Посыл ясен: вы - хозяева своей жизни, и у вас есть все привилегии".

А вот еще одна цитата, угадаете откуда? 

"Насколько чужды чиновнику интересы народные, настолько же сильны в нем его личные интересы и той корпорации, к которой он принадлежит. Главный из них - сохранение своей власти и привилегированного положения.

Поэтому во всяких законодательных работах преобладает забота об охране своих привилегий, а забота о пользе народной, о благе населения является второстепенной. У нас, где так широко развита прерогатива чиновничей власти, такое воззрение отчасти проникло даже в общественное сознание.

В то же время ни обществу, ни даже печати вовсе не известны чрезвычайно любопытные условия, которыми доныне обставлялось дело раздачи чиновникам аренд. При этом законодательством не предусматривалось порядка выдачи арендного содержания.

Нам стало известно, что каждый чиновник, дослужившийся до IV класса, получает арендное содержание, независимо от штатного жалованья. Смотря по чинам, арендные деньги назначаются в размере 800-8000 руб. в год. По смерти же чиновника их вдовы и дети также пользуются правом на аренды, пожалованные их мужьям и отцам, независимо от права на получение пенсий и единовременных пособий.

Арендным содержанием пользуются все высшие лица государственной службы, на что тратится ежегодно до двух миллионов рублей".

Это пишет газета "Русскiй курьеръ", 26 июля 1881 года.

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