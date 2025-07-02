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Центр профилактики и контроля заболеваний рассказал про самый распространенный в Латвии наркотик

Редакция PRESS 2 июля, 2025 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Фото Госполиции.

Каннабис, или марихуана по-прежнему остается самым распространенным наркотиком в Латвии, и его употребление населением растет, говорится в отчете Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) о ситуации с наркотиками в Латвии.

В то же время употребление гашиша и других продуктов из конопли в Латвии относительно невелико, отмечается в докладе.

Как отмечает ЦПКЗ, наркотики употребляют в основном люди в возрасте от 15 до 34 лет. Мужчины, как правило, признаются в употреблении наркотиков чаще, чем женщины.

Прошлогоднее исследование об употреблении европейскими школьниками алкоголя и других вызывающих зависимость веществ показало, что среди 15-16-летних подростков употребление каннабиса по сравнению с ростом, наблюдавшимся в 2019 году, снизилось. В исследовании приняли участие 113 882 учащихся в возрасте 15-16 лет в 37 европейских странах.

Согласно данным исследования, 16% европейских школьников признались, что пробовали каннабис, в том числе 15% мальчиков и 16% девочек. Данные прошлого года свидетельствуют об изменениях в употреблении каннабиса в зависимости от пола: в предыдущие годы каннабис чаще пробовали мальчики, а в прошлом году этот разрыв сократился.

В Латвии каннабис употребляют 4,4% опрошенных школьников, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 4,7%. По данным прошлогоднего исследования, марихуану пробовали 3,4% латвийских школьников в возрасте 13 лет и младше, в то время как в среднем по странам-участницам исследования этот показатель составляет 2,4%. Аналогичные тенденции в употреблении каннабиса наблюдаются и в других странах Европы.

По данным исследования, кокаин пробовали 2,5% латвийских школьников в возрасте 15-16 лет, что соответствует среднему европейскому показателю - 2,3%. В той же возрастной группе 2,8% опрошенных латвийских школьников пробовали экстази, что соответствует среднему европейскому показателю 2,1%. Этот показатель снизился по сравнению с 5% в 2019 году.

Как отмечает ЦПКЗ, в последние годы наблюдается тенденция роста употребления веществ группы стимулирующих наркотиков. Самыми распространенными в Латвии являются кокаин и экстази.

В то время как тенденции в отношении экстази и МДМА в последние годы были непостоянными, распространенность кокаина за последние пять лет увеличилась. Популярность кокаина растет и в других частях Европы.

Как отмечает ЦПКЗ, серьезной проблемой являются изменения на рынке опиоидов, такие как замена героина новыми синтетическими опиоидами, обладающими значительно более сильным действием.

При выявлении остатков наркотических средств и психотропных веществ в одноразовых шприцах в Риге в прошлом году чаще всего обнаруживались стимуляторы. Амфетамин был обнаружен в 47% образцов, метамфетамин - в 34%, кокаин - в 34%, а катинон альфа-PVP - в 27%. Экстази был обнаружен в двух образцах шприцев.

В последние годы показатели потребления амфетамина и метамфетамина менялись в зависимости от того, какое из этих двух веществ было более распространено на рынке наркотиков, отмечается в отчете.

С 2020 года в пяти разных местах Риги регулярно собираются 200 использованных шприцев, после чего состав веществ анализируется в лаборатории.

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