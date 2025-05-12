«Цена на газ сейчас вдвое выше, чем до начала войны»: Калвитис

«Я бы даже сказал, что цена на газ сейчас вдвое выше, чем исторически была в довоенный период», — продолжил Калвитис. «Это, конечно, сказывается на кошельках жителей и на экономике в целом, потому что рост цен на энергоресурсы влияет на себестоимость каждого продукта. Ситуация серьёзная, и я хотел бы сказать, что война в Украине существенно влияет вообще на энергетический рынок», — добавил он.

Кроме того, председатель правления «Latvijas gāze» отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция к небольшому росту цен на газ.

«Такой чёткой корреляции, какая, возможно, была в предыдущие периоды, когда цена на нефть была тесно связана с ценой на природный газ, сейчас не наблюдается. Возможно, это изменится в ближайшие месяцы. Всё зависит от того, какими будут потенциальные поставки газа. С 1 января газ больше не поступает в Европу по украинской [газопроводной] трубе, остался только один маршрут, через который газ поступает в Турцию, и основными покупателями там являются Венгрия, Словакия, Греция — страны южной Европы. Так что в значительной степени этот объём приходится компенсировать, и сейчас это в Европе делается с помощью сжиженного природного газа», — выразил своё мнение Калвитис в интервью передаче TV24 «На линии», обсуждая газовый рынок и цены.