По словам Калейса, плесень, появившаяся в больнице Страдыня около пяти лет назад, оказалась неистребимой. Он рассказал, что за помощью обратились к Европейской ассоциации больниц, и первыми своим опытом поделились представители Нидерландов.

В Нидерланды отправилась делегация из Латвии, состоящая из руководителей латвийских больниц. Калейс пояснил, что голландцы столкнулись с аналогичной проблемой: они не могли понять, почему у пациентов после операций стали чаще возникать необычные осложнения, хотя сама больница была новой и современной.

«Когда начали разбираться, выяснилось, что плесень скрывалась за отделочными материалами — гипсокартоном, ватой и другими покрытиями», — объяснил Калейс. Он добавил, что химики не смогли помочь, так как объём заражения был слишком велик.

Калейс продолжил: «Голландцам, несмотря на болезненность решения, пришлось снести больницу. На новом месте построили новую, потому что от такой плесени, распространившейся по всей больнице, невозможно избавиться никакими химическими или бактериологическими средствами».

Ранее сообщалось, что в подвале нового корпуса больницы Страдыня, который ещё находится на стадии строительства, обнаружена плесень.