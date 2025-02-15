«Целый день не было отопления и горячей воды!» — тому виной переключение на европейскую электросеть?

Она проживает на ул. Тапешу. По словам Кайвы, тепло пропало в ночь на воскресенье и не было подключено вплоть до вечера следующего дня. "К счастью, меня вчера весь день не было дома. Мне надо было работать, утром в 8:00 я проснулась с мыслью пойти в душ, но, когда я поняла, что теплой воды нет, стало ясно, что никакого душа не будет, и ушла", - жалуется читательница.

Редакция LA.LV связалась с Rīgas Siltums, чтобы выяснить, действительно ли именно по этой причине люди остались без отопления.

От АО Rīgas siltums пришел ответ: "8 и 9 февраля на правом и левом берегу в Риге источники тепла работали без перебоев, в теплосетях поддерживались параметры соответственно температуре воздуха на улице и гидравлическим режимам.

8 и 9 февраля в диспетчерскую службу АО Rīgas siltums из зданий, которые обслуживает АО Rīgas siltums, не поступало информации о перебоях с теплоснабжением. Здания, которыми ведает Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), обслуживает PS Siltumserviss Rīga, жильцы домов, обслуживаемых RNP, часто путают это предприятие с АО Rīgas siltums".

В свою очередь, в PS Siltumserviss Rīga на вопрос ответили следующее: "В выходные центр звонков аварийной службы PS Siltumserviss Rīga работал как обычно - роста числа заявок о проблемах с системами отопления или горячей воды не наблюдалось. Статистически оно было таким же, как и в другие выходные".

А вот какой ответ дали в SIA Rīgas namu pārvaldnieks: "Не хочется верить, что персонал Rīgas siltums что-то такое сказал - может быть, звонивший не так понял. Переключение электричества во всех трех странах Балтии прошло успешно, и потребители, а значит, и дома, нами управляемые, его вообще не ощутили. Так как никаких всеобщих перебоев с электричеством в Риге не было, прошлые выходные не отличались от любых других.

Аварийная служба SIA Rīgas namu pārvaldnieks доступна клиентам круглосуточно, в том числе по выходным, и в эти выходные усиленного интереса со стороны жильцов не было.

В аварийную службу поступило сообщение о том, что на ул. Тапешу, 25, отключилось отопление, сотрудники прибыли и выяснили, что в теплоузле пропало электричество, специалисты быстро восстановили его подачу, соответственно, и отопление в доме снова появилось. Ситуация на ул. Тапешу является локальной и никак не связана с синхронизацией латвийских электросетей с Европой".