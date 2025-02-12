Цель — полное прекращение транзита в Россию: Браже о сокращении разрешений на международные автоперевозки

Как агентству ЛЕТА сообщила советник министра Сигне Знотиня-Знота, министр подчеркнула, что решение правительства вдвое сократить количество международных разрешений на автоперевозки касается именно тех разрешений, которые необходимы для транзита через Латвию в Россию.

"Цель - полное прекращение транзита в Россию, что, помимо прочего, позволило бы эффективнее реализовывать санкции против нее. Те, кто еще продолжает сотрудничество с Россией, должны его прекратить. Все страны Европейского союза (ЕС) должны стремительно уменьшать экономическую зависимость от России и разъяснять своим предпринимателям, что бизнес с ней в долгосрочной перспективе невозможен", - заявила глава МИД.

Как сообщалось, в этом году квота разрешений на автоперевозки в Россию сокращена по сравнению с 2024 годом вдвое. Во вторник правительство рассмотрело подготовленный Министерством сообщения информационный отчет "Об обмене международными разрешениями на автоперевозки". В соответствии с установленным порядком Министерство иностранных дел уведомит Россию о принятом правительством решении.

Как отмечает Министерство сообщения, в рамках санкций против России для зарегистрированных в ЕС перевозчиков не установлен запрет на международные автоперевозки в Россию. Перевозки в направлении России в настоящее время осуществляют около 22% всех лицензированных в Латвии перевозчиков.

Латвийские перевозчики в основном совершают двусторонние и транзитные перевозки через территорию России, поскольку этот маршрут является самым дешевым и быстрым для перевозок в страны Центральной Азии. В 2023 году обмен разрешениями с Россией был осуществлен на 75% от годовой квоты, а в 2024 году - на 50%. В настоящее время квота на выдаваемые разрешения снижена по сравнению с 2024 годом вдвое.

Как отмечает Минсообщения, соседние Литва и Эстония не полностью отказались от обмена разрешениями с Россией, хотя и сократили объемы, поэтому дальнейшие меры дадут результат только в том случае, если по вопросу об обмене международными разрешениями на автоперевозки у всех стран Балтии будет единая позиция.

