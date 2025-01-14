Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Января Завтра: Felicita, Felikss
Доступность

Трое детей и двое взрослых до сих пор в больницах после трагической аварии на Вентспилсском шоссе

© LETA 14 января, 2025 16:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Пятеро пострадавших в трагической аварии на Вентспилсском шоссе, в том числе трое детей и двое взрослых, до сих пор находятся на лечении в больницах, выяснило агентство ЛЕТА.

Как сообщила пресс-секретарь Детской клинической университетской больницы Илзе Олштейна, один ребенок все еще находится на лечении в отделении интенсивной терапии, а решение о том, сможет ли другой ребенок продолжить лечение амбулаторно, будет принято в ближайшее время после получения результатов обследований.

Пресс-секретарь Вентспилсской больницы Санта Коха сообщила, что один человек, пострадавший в аварии, во вторник будет переведен из Тукумсской больницы в Северокурземскую региональную больницу в Вентспилсе. Поскольку у человека травма спины, соответствующая диагностика и необходимое лечение будут продолжены в больнице более высокого уровня. По словам руководителя Тукумсской больницы Дзинтры Рабкевичи, в этой больнице получил помощь один из пострадавших детей.

Одни из пострадавших взрослых, который первоначальной лечился в Талсинском филиале Северокурземской региональной больницы, 13 января переведен в Вентспилсскую больницу.

Пострадавший в аварии водитель находится на лечении в Рижской Восточной клинической университетской больнице, сообщил исполнительный директор Вентспилсского самоуправления Алдис Абеле. Больница дальнейших комментариев не дает.

В полиции сообщили, что уголовное расследование продолжается, но не стали комментировать, какой статус применен в процессе к водителю микроавтобуса.

Как сообщалось, 10 января в результате аварии на Вентспилсском шоссе пострадали несколько детей из хора Вентспилсской музыкальной школы "Nošu planēta" и вокальной студии "Mazā prinča planēta", дирижер и водитель, а одна из дирижеров хора, Анитра Ниедре, погибла.

11 января один из детей, получивших очень тяжелые травмы, скончался в больнице.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 18 реакций
Комментарии (0) 18 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Из-за ошибки чиновников некоторые пенсионеры не получили обещанного увеличения пенсии

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

Читать
Загрузка

Президента Южной Кореи всё же арестовали: были привлечены тысячи полицейских

Мир 14:10

Мир 0 комментариев

Власти Южной Кореи арестовали отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны, сообщают информагентства в среду, 15 января. Сам Юн после своего задержания заявил, что "верховенство закона полностью рухнуло", передает агентство AP. 

Власти Южной Кореи арестовали отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны, сообщают информагентства в среду, 15 января. Сам Юн после своего задержания заявил, что "верховенство закона полностью рухнуло", передает агентство AP. 

Читать

Польша не пропустила словацкий самолет в Москву, Латвия пропустила: не стоило ли отказать? Мнения

Важно 14:01

Важно 0 комментариев

Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

Читать

Важно реализовать этот план: президент возлагает большие надежды на план укрепления восточной границы

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Читать

Все учреждения должны быть готовы к постоянную реагированию на элементы гибридной войны: Ринкевич

Новости Латвии 13:54

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Читать

«Врач рассердилась и вызвала полицию»: как дочь пыталась показать пожилую маму специалисту вне очереди

Важно 13:37

Важно 0 комментариев

Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

Читать

Тикко но Вацияс: в Латвии запретят сразу перепродавать привезенные из ЕС старые авто

Важно 13:33

Важно 0 комментариев

Физическим и юридическим лицам хотят ограничить возможность сразу перепродавать купленные за границей автомобили в возрасте до 10 лет. Как поясняет LSM, ограничение есть и сейчас, но оно распространяется на автомобили не старше 5 лет.

Физическим и юридическим лицам хотят ограничить возможность сразу перепродавать купленные за границей автомобили в возрасте до 10 лет. Как поясняет LSM, ограничение есть и сейчас, но оно распространяется на автомобили не старше 5 лет.

Читать