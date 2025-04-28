Трамп утверждает, что Зеленский готов отдать Крым РФ

"О, я думаю, да", - сказал глава Белого дома в ответ на вопрос о том, считает ли он, что Зеленский готов "отдать" полуостров. Днем ранее Трамп встретился с президентом Украины в Ватикане.

Трамп: Хочу, чтобы Путин прекратил стрелять

Возвращаясь из Ватикана 27 апреля, Трамп заявил, что хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин "прекратил стрелять" в Украине и подписал мирное соглашение. "Считаю, что у нас есть условия для заключения соглашения, и я хочу, чтобы он его подписал", - добавил он, вероятно, имея в виду предложенный США мирный план урегулирования в войне.

Американский лидер пообщался с журналистами в аэропорту Морристауна (штат Нью-Джерси) перед посадкой в самолет Air Force One, направлявшийся в Вашингтон.

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане

В Ватикане 26 апреля состоялись переговоры Трампа и Зеленского - политики прибыли туда на церемонию похорон папы римского Франциска. Это первый личный контакт президентов Украины и США после скандала в Белом доме во время визита украинского лидера 28 февраля. Теперь Трамп назвал произошедшее "незначительным спором". "Я не согласился с тем, что он сказал, а камеры работали", - сказал американский лидер. Новая встреча продлилась около 15 минут. Белый дом характеризовал ее как "продуктивную", Киев - как "очень символическую".

Переговорам предшествовала новая волна критики со стороны Трампа в отношении Украины. Президент США негативно высказывался о нежелании Зеленского признавать аннексированный Крым российским - согласно данным СМИ, это было одним из пунктов мирного соглашения, составленного командой Трампа.

Глава Белого дома пригрозил Кремлю санкциями

На фоне этих обсуждений 24 апреля Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву. Президент США резко высказался о произошедшем. А после встречи с Зеленским в Ватикане Трамп вновь пригрозил Кремлю санкциями в случае отказа от подписания мирного соглашения, хотя несколькими днями ранее обвинял в этом Киев. Действия Путина заставляют думать, что, "возможно, он не хочет останавливать войну, а просто водит меня за нос", подчеркнул Трамп.