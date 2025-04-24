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Трамп отреагировал на удар России по Киеву: «Владимир, остановись!»

Euronews 24 апреля, 2025 17:50

Мир 0 комментариев

Зеленский заявил, что безусловное и полное прекращение огня должны быть первым условием для переговоров "с террористами". Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный российский удар по Украине словами "Владимир, ОСТАНОВИСЬ!"

"Я недоволен российскими ударами по КИЕВУ. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, ОСТАНОВИСЬ! По 5000 солдат в неделю гибнет. Давайте ЗАКЛЮЧИМ мирный договор!", - говорится в заявлении главы Белого дома с соцсети Thruth".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прервал свой визит в Южную Африку из-за смертоносного ночного нападения России на Киев.

Зеленский, который прилетел в страну только в среду вечером, заявил, что покинет ее после встречи со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой в Претории в четверг утром.

На пресс-конференции Зеленский заявил, что безусловное и полное прекращение огня должны быть первым условием для переговоров: "Это шаг номер один. И когда мы говорим о компромиссах... относительно которых вы задаете вопросы. Я считаю, что на нас напали, оккупировали территорию, убили десятки тысяч людей, заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня – с террористами, которые все это устроили на нашей земле – это большой компромисс". Вторым важным шагом Зеленские назвал возвращение в Украину всех похищенных детей.

Украинский лидер прибыл в Южную Африку, которая в настоящее время председательствует в G20, в попытке "приблизить справедливый мир".

Рамафоса назвал себя возможным посредником в переговорах о прекращении тотальной войны России в Украине. Президент ЮАР заявил, что он - один из единственных мировых лидеров, способных говорить с обеими сторонами, поскольку его страна поддерживает связи с Москвой через блок развивающихся стран БРИКС.

В рамках своих усилий президент ЮАР в понедельник поговорил с российским президентом Владимиром Путиным, и оба лидера заявили, что "привержены совместной работе по мирному урегулированию российско-украинского конфликта".

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Конец эпидемии! Грипп официально «уходит» из Латвии

Азбука здоровья 18:42

Азбука здоровья 0 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа, и это объявление вступает в силу в пятницу, 25 апреля.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа, и это объявление вступает в силу в пятницу, 25 апреля.

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Россию можно принудить только силой: глава МИД Латвии о мире с «кремлевским мясником»

Важно 18:29

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Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

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«Вы это серьёзно!?» Представленная Рижской думой карта бомбоубежищ вызвала шквал возмущения

Мнения 18:26

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В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

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Держи вора! В подземном переходе возле Рижского вокзала снова орудуют карманники

Важно 18:23

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Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

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Шоу «кремлевского мясника» 9 мая к нам не относится: Браже

Латышские СМИ 18:21

Латышские СМИ 0 комментариев

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

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Услуги по упрощённой схеме: как российские туристы попадают в Ригу?

Важно 18:16

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Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

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Недовольство пациента отношением врачей — это нарушение прав, а не проблемы коммуникации: Валдмане

Важно 18:12

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Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

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