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Трамп: мир в Украине наступит «либо очень скоро, либо никогда»

Euronews 28 февраля, 2025 16:43

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Scanpix/ CAP/MPI/RS ©RS/MPI/Capital Pictures

Президент США принял в Белом доме премьер-министра Великобритании. Трамп и Стармер обсуждали вопросы мирного урегулирования конфликта в Украине, пишет "Евроньюз".

Работа по достижению соглашения о мирном урегулировании конфликта в Украине продвигается "быстрыми темпами". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, который в четверг принимал в Белом доме премьера Великобритании. Кир Стармер прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить прекращение войны и гарантии безопасности Украины.

В ходе встречи американский лидер также выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не пойдёт на возобновлении боевых действий, если удастся договориться о перемирии. "Я думаю, он сдержит своё слово", - сказал Трамп.

"Я знаю его уже давно, нам довелось пройти через кампанию по дезинформации", - добавил Трамп, имея в виду расследование специального советника ФБР и Министерства юстиции, которые проверяли, не координировалась ли его президентская кампания 2016 года с Кремлём, и не пытался ли тот повлиять на исход выборов.

Поездка Стармера состоялась всего через несколько дней после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон, который тоже обсуждал с Трампом украинский вопрос. Европа опасается того, что Трамп, желающий выступить посредником в переговорах Москвы и Киева, может пойти на значительные уступки Путину.

Выступая на совместной со Стармером пресс-конференции, президент США заверил, что его команда находится в тесном контакте и с Путиным, и с Зеленским, а также с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

"Я думаю, мы добились большого прогресса, дело продвигается довольно быстро, и я хочу поблагодарить всех людей, которые находятся здесь и работают над этим", - уточнил Трамп, но добавил, что этот переговорный процесс ограничен временными рамками, в которые нужно уложиться. По его словам, война в Украине либо закончится "очень скоро", либо не закончится вовсе.

Киев пока никак не прокомментировал это высказывание. В пятницу в Белый дом прибудет Владимир Зеленский для обсуждения текущего положения дел и подписания соглашения между США и Украиной по природным ресурсам.

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