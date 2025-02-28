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Трамп: Мир в Украине наступит «довольно скоро» или «никогда»

© Deutsche Welle 28 февраля, 2025 11:26

Мир

Президент США Трамп на встрече с британским премьером Киром Стармером выразил мнение, что Путин в случае заключения мирного договора с Киевом не захочет нарушить его и вторгнуться в Украину еще раз.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме в четверг, 27 февраля, сказал, что прекращение огня в Украине будет достигнуто "довольно скоро" или "вообще никогда". "Я думаю, мы уже добились большого прогресса", - цитирует его слова агентство AFP.

На вопрос журналиста о том, можно ли доверять президенту РФ Владимиру Путину, Трамп ответил поговоркой "доверяй, но проверяй". При этом президент США, по его словам, "не думает", что Путин в случае заключения мирного договора с Киевом нарушит его и вторгнется в Украину еще раз.

Трампа также спросили, не опасается ли он, что обсуждаемая отправка европейских миротворцев в Украину может привести к введению в действие статьи 5 договора НАТО, требующей от всех членов альянса прийти на помощь одному из них в случае нападения. "Я не думаю, что у нас будут причины это делать", - ответил американский лидер. Он добавил, что в целом поддерживает закрепленный в этой статье принцип коллективной обороны НАТО.

Говорить о деталях потенциальной миротворческой миссии в Украине Трамп отказался, заявив, что хочет сначала добиться заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Премьер-министр Соединенного Королевства на совместной пресс-конференции с президентом США подтвердил, что Лондон вместе с союзниками готов разместить в Украине сухопутные войска и авиацию, "поскольку это единственный способ обеспечить прочный мир".

По словам Кира Стармера, они с Трампом обсудили "жесткое, но справедливое соглашение", в котором Украина сыграет ключевую роль и которое будет подкреплено военной силой, чтобы Путин не захотел вернуться за бóльшим, передает агентство dpa.

"Это не должен быть мир, вознаграждающий захватчика. История должна быть на стороне миротворца, а не захватчика", - подчеркнул Стармер. Иначе, считает он, возникнет риск появления новых "режимов, подобных иранскому".

Стармер также сообщил журналистам о том, что представители 18 европейских государств намерены собраться в Лондоне для обсуждения в том числе мирного соглашения для Украины.

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