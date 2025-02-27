Трамп анонсировал 25% тарифы на товары из ЕС

Европейский союз заявил, что отреагирует «решительно и немедленно против необоснованных тарифов».

Трамп в очередной раз раскритиковал европейскую политику, которая, по его словам, ставит американских экспортеров продуктов питания и автомобилей в невыгодное положение.

«Европейский союз был создан, чтобы надуть Соединенные Штаты — в этом его цель, и они хорошо с этим справились, — сказал он. — Но теперь я президент».

В ЕС отвергают обвинения президента США, заявляя, что создание регионального рынка облегчило ведение бизнеса в Европе для американских фирм.