Трагическая авария: автобус Lux Express столкнулся с машиной военных. Есть пострадавшие

В 15.40 полиции поступило сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Нарва на перекрестке Ору в деревне Вока, где погиб человек.

По предварительным данным, столкнулись автобус Lux Express и транспортное средство Сил обороны. Насколько известно, погиб один находившийся в транспортном средстве Сил обороны человек. Пострадали водитель автобуса и пассажиры автобуса.

Госпитализированы десять человек, четверым медики оказывают первую помощь на месте.

По предварительным оценкам движение в районе аварии будет нарушено до 19 часов. Объезд организован через Вока. Полиция просит водителей следовать знакам дорожного движения и указаниям.