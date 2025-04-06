Трагедия на шоссе Рига — Елгава: легковой автомобиль врезался в фуру, его водитель погиб (ВИДЕО)

По описаниям очевидцев, легковой автомобиль получил очень тяжелые повреждения. На месте происшествия работает Государственная пожарно-спасательная служба и другие оперативные службы.

В комментариях к видео пишут, что на этом участке дороги многие водители "летают" на скорости 120 и более километров в час. В ролике видно, что детали легковой автомашины разбросаны на большом расстоянии от места аварии.

Еще одна из вероятных причин случившегося - непогода утром в субботу: видно, что асфальт на дороге мокрый. Один из комментаторов пишет: "Сегодня утром ехал с Пярну в Ригу, там, короче, снег на дороге, пласт сантиметров 10, фуры скользят, но едут, все едут медленно, пока колею не раскатали... а сам Пярну завалило снегом".

Снег и мокрый снег, как сообщают, утром 5 апреля выпал во многих местах и в Латвии.

Как информирует агентство LETA, Госполиция расследует обстоятельства случившегося.

В связи с ДТП затруднено движение транспорта по шоссе по направлению к Елгаве.