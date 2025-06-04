Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Теперь Россия может задуматься о реагирования в соответствии с доктриной ядерного сдерживания: военный эксперт

Редакция PRESS 4 июня, 2025 17:41

Мнения 0 комментариев

LETA

Недавние украинские атаки на российские военные объекты могут заставить Россию задуматься о необходимости реагирования в соответствии с доктриной ядерного сдерживания, заявил в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3 латвийский военный эксперт Мартиньш Вердиньш, автор блога «Vara bungas».

В упомянутой доктрине перечислены условия, при которых Россия была бы готова применить ядерное оружие. «Пробежавшись по российской доктрине ядерного сдерживания, можно отметить как минимум три "триггера", после которых, согласно их собственному документу, они должны каким-то особым образом реагировать», — сказал эксперт, добавив, что на данный момент очевидно — у России нет готового ответа.

Оценивая атаки украинских дронов на российские аэродромы, Вердиньш признал, что это в какой-то степени повлияет на военные возможности России, но вряд ли станет переломным моментом в войне в целом. Однако эти события важны в контексте проходящих в Стамбуле мирных переговоров и ожидаемого в Конгрессе США законопроекта о санкциях против России, считает аналитик.

Комментируя распространенное во вторник заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что украинцы взорвали опоры Крымского моста под водой, Вердиньш напомнил, что даже полное разрушение моста не исключило бы поставок российской военной техники и вооружения в Крым по наземной железнодорожной линии.

Недавние удары Украины по военным объектам государства-агрессора России могут заставить Кремль задуматься о необходимости реагировать в соответствии с обновлённой в прошлом году ядерной сдерживающей доктриной, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» латвийский военный эксперт, автор блога «Vara bungas» Мартиньш Вердиньш, сообщает LETA.
 
В этой доктрине перечислены условия, при которых Россия была бы готова применить ядерное оружие. «Пробежавшись по российской доктрине ядерного сдерживания, можно отметить как минимум три "триггера", после которых, согласно их собственному документу, они должны каким-то особым образом реагировать», — сказал эксперт, добавив, что на данный момент очевидно — у России нет готового ответа.

Оценивая атаки украинских дронов на российские аэродромы, Вердиньш признал, что это в какой-то степени повлияет на военные возможности России, но вряд ли станет переломным моментом в войне в целом. Однако эти события важны в контексте проходящих в Стамбуле мирных переговоров и ожидаемого в Конгрессе США законопроекта о санкциях против России, считает аналитик.

Комментируя заявление Службы безопасности Украины (СБУ), сделанное во вторник, о том, что украинцы под водой подорвали опоры Крымского моста, Вердиньш напомнил: даже полное разрушение моста не исключает поставок российской военной техники и вооружения в Крым по сухопутной железнодорожной линии.

В то же время эксперт отметил, что события последних дней в российско-украинской войне, особенно атаки дронов на аэродромы в глубине России, показывают, что подобные операции могут повторяться — и не только с украинской стороны.

Хотя военные решения в операции с беспилотниками были относительно простыми, организационная схема проникновения на территорию Украины и управления всем процессом сложна, и мы должны помнить, что подобная модель может быть использована против Украины или стран НАТО, сказал эксперт, подчеркнув, что мы должны быть готовы к этому, выведя защиту от беспилотников на качественно новый уровень и уделив должное внимание космической связи.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 41 реакций
Комментарии (0) 41 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:10 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 4 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 5 часов назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 8 часов назад
На Лиго на дорогах Латвии — один погибший, 12 пострадавших
Sfera.lv 12 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 15 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 17 часов назад
Взрыв BMW в Адажи: пострадал человек, полиция исключает криминал
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать