Теперь Россия может задуматься о реагирования в соответствии с доктриной ядерного сдерживания: военный эксперт

В упомянутой доктрине перечислены условия, при которых Россия была бы готова применить ядерное оружие. «Пробежавшись по российской доктрине ядерного сдерживания, можно отметить как минимум три "триггера", после которых, согласно их собственному документу, они должны каким-то особым образом реагировать», — сказал эксперт, добавив, что на данный момент очевидно — у России нет готового ответа.

Оценивая атаки украинских дронов на российские аэродромы, Вердиньш признал, что это в какой-то степени повлияет на военные возможности России, но вряд ли станет переломным моментом в войне в целом. Однако эти события важны в контексте проходящих в Стамбуле мирных переговоров и ожидаемого в Конгрессе США законопроекта о санкциях против России, считает аналитик.

Комментируя распространенное во вторник заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что украинцы взорвали опоры Крымского моста под водой, Вердиньш напомнил, что даже полное разрушение моста не исключило бы поставок российской военной техники и вооружения в Крым по наземной железнодорожной линии.

Недавние удары Украины по военным объектам государства-агрессора России могут заставить Кремль задуматься о необходимости реагировать в соответствии с обновлённой в прошлом году ядерной сдерживающей доктриной, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» латвийский военный эксперт, автор блога «Vara bungas» Мартиньш Вердиньш, сообщает LETA.



В этой доктрине перечислены условия, при которых Россия была бы готова применить ядерное оружие. «Пробежавшись по российской доктрине ядерного сдерживания, можно отметить как минимум три "триггера", после которых, согласно их собственному документу, они должны каким-то особым образом реагировать», — сказал эксперт, добавив, что на данный момент очевидно — у России нет готового ответа.

Оценивая атаки украинских дронов на российские аэродромы, Вердиньш признал, что это в какой-то степени повлияет на военные возможности России, но вряд ли станет переломным моментом в войне в целом. Однако эти события важны в контексте проходящих в Стамбуле мирных переговоров и ожидаемого в Конгрессе США законопроекта о санкциях против России, считает аналитик.

Комментируя заявление Службы безопасности Украины (СБУ), сделанное во вторник, о том, что украинцы под водой подорвали опоры Крымского моста, Вердиньш напомнил: даже полное разрушение моста не исключает поставок российской военной техники и вооружения в Крым по сухопутной железнодорожной линии.

В то же время эксперт отметил, что события последних дней в российско-украинской войне, особенно атаки дронов на аэродромы в глубине России, показывают, что подобные операции могут повторяться — и не только с украинской стороны.

Хотя военные решения в операции с беспилотниками были относительно простыми, организационная схема проникновения на территорию Украины и управления всем процессом сложна, и мы должны помнить, что подобная модель может быть использована против Украины или стран НАТО, сказал эксперт, подчеркнув, что мы должны быть готовы к этому, выведя защиту от беспилотников на качественно новый уровень и уделив должное внимание космической связи.