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Тайна костюма Мелании Трамп: СМИ теряются в догадках, а надо было просто посмотреть советский фильм (ФОТО)

Редакция PRESS 29 января, 2025 12:49

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Со дня инаугурации Дональда Трампа прошло уже больше недели, а СМИ продолжают бурно обсуждать наряд, в котором была одета его жена Мелания.

 

Чего только не понаписали за это время, каких только версий не выдвинули. То писали, что Мелания Трамп оделась на инаугурацию мужа так, чтобы ее нельзя было поцеловать - слишком широкие поля у шляпы. "Это случайность?" - вопрошали СМИ.

То говорили, что Образ первой леди Мелании Трамп на инаугурации президента США Дональда Трампа отражает настроение в мире, так как он является и женственным, и брутальным одновременно.

На ней было двубортное пальто от Adam Lippes тёмно-синего, почти черного цвета. Костюм дополнила шляпа Eric Javits.

«Наряд миссис Трамп был создан одними из лучших мастеров Америки, и я горжусь тем, что демонстрирую миру такую работу», — сказал Липпс в интервью Harper's Bazaar. Дизайнер добавил, что «традиция инаугурации олицетворяет красоту американской демократии, и для них было честью одеть их первую леди».

Эрик Джевитс, "автор" шляпы, рассказал, что решение Мелании надеть именно такой головной убор отражает сдвиг в сторону консервативных ценностей. "Мое художественное образование дало возможность привнести гармонию в лицо, создавая формы шляп, которые льстят и подчеркивают любой тип лица",- заявил он.

Боже, сколько слов, предположений, версий... И никто, кажется не заметил, как похож наряд Мелании Трамп на наряд Серафимы Корзухиной (ее играет Людмила Савельева) из советского кинофильма "Бег". Убедитесь сами!

 

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