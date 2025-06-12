Свобода, которая войдёт в ваш дом Новости партнеров Редакция PRESS 12 июня, 2025 18:18 Новости партнеров

5 причин подключить домашний Интернет от LMT прямо сегодня: скорость, бонусы и летние сюрпризы

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни: работа, учеба, общение, сериалы и рабочие дела – все это требует надежного и быстрого соединения.

Как же выбрать Интернет, который нигде не подведет – ни в городе, ни далеко за его пределами? Похоже, что этим летом самые выгодные предложения – у LMT. И в подарок – приятные бонусы! Судите сами...

Сверхбыстрый 5G и надёжный 4G – Интернет без компромиссов

Не секрет, что LMT - это провайдер, который опережает время. Их домашний Интернет 5G обеспечивает суперскорость и стабильность в зоне покрытия, которая охватывает уже более 300 000 адресов в Латвии – от Риги до Резекне. А это значит, что можно смотреть фильмы в 4K, играть в онлайн-игры без лагов и загружать файлы мгновенно – практически никакого ограничения по скорости и объему данных!

Если 5G на вашем адресе пока еще недоступен, то и 4G от LMT – это надежное и проверенное решение с самым широким покрытием в стране.

Вместе с LMT, который работает без сбоев даже в часы пик, ваш дом тут же станет свободным от ограничений и буквально центром цифровой жизни мира: стримы, звонки, игры, переговоры – все одновременно и без задержек.

Провода отменяются! Плюс простота и быстрота подключения

С LMT вы точно не запутаетесь в проводах. Для подключения к Интернету нужны только роутер 4G или 5G (это вам дадут бесплатно от LMT) и SIM-карта.

Следует вставить SIM-карту, подключить роутер к розетке – и чудо свершилось: у вас есть Интернет!

Сама установка занимает несколько минут, для удовольствия и удобства - бесплатная доставка по всей Латвии. Есть также возможность забрать оборудование в клиентском центре, если хотите. Выбор – это всегда приятно.

Если сигнал слабый, LMT предлагает бесплатную профессиональную установку, включая внешнюю антенну.

Эксклюзивные бонусы: Интернет с PlayStation®5 или Netflix

Приятно, но LMT радует клиентов душевными предложениями и услугами. Скажем, если подключить особое предложение Internets mājai + PlayStation - за 26,98 евро в месяц с договором на 24 месяца, можно также получить Sony PlayStation®5 Digital Edition (slim) всего за 99 евро (на минуточку, стандартная цена приставки – 569 евро)! Предложение в силе до 22 июня, так что поторопитесь успеть это сделать до Лиго.

Вообще вышеозвученная возможность - это мечта геймеров: приятно же наслаждаться играми нового поколения с потрясающей графикой, причем безлимитный (да-да!) Интернет LMT обеспечит быстрые загрузки и стабильный онлайн-гейминг.

Хотите еще больше развлечений? Тогда выберите пакет Internets mājai + Netflix за 28,99 евро в месяц. Включена подписка Netflix Basic, которая позволяет наслаждаться сериалами и фильмами в HD. Да еще без рекламы и в высоком качестве.

Интернет на условиях покупателя: такое бывает!

LMT понимает, как важна свобода выбора, особенно летом. С акцией Internets vasarai вы можете подключить Интернет на короткий срок – первые 10 дней всего за 9,99 евро, а затем за 25,99 евро месяц. Это идеально для дачи, отпуска или временного жилья. Берите роутер с собой, и вы обеспечены Интернетом в любой точке Латвии, где есть покрытие 4G или 5G. А после отпуска «коробочку» просто можно будет вернуть.

Для тех же, кто хочет долгосрочного решения, LMT предлагает особую цену: подпишите договор на 12 месяцев и платите 19,98 евро в месяц. Плюс бесплатная доставка, роутер и функция предупреждения о вредоносных сайтах, коих тысячи…

Выходит, что с LMT каждый получает больше, чем оплачивает, что приятно.

Надёжность и ответственность провайдера

Фактически LMT - локомотив мобильных технологий в Латвии. Нам иностранцы завидуют! Так, 4G-сеть LMT – самая широкая в стране, а 5G активно расширяется, охватывая новые города - от Вентспилса до Даугавпилса.

(!) Все базовые станции данного предприятия сертифицированы, а электромагнитное излучение от вышек совершенно безопасно для здоровья, что не пустой звук, а подтверждено проверками.

Все знают: LMT заботится о клиентах: служба поддержки доступна по телефону 80768076 или в клиентских центрах.

Если 5G еще не дошел до вас, оставьте номер на сайте, и вас уведомят о появлении покрытия. А с услугой Interneta sargs ваши данные будут защищены от вирусов и мошеннических сайтов.

Подключайтесь через сайт lmt.lv: проверьте покрытие 5G, выберите тариф и получите роутер с бесплатной доставкой. Или загляните в клиентский центр LMT, чтобы получить озвученные бонусы уже сегодня.