Судья в США приостановил ликвидацию «Голоса Америки»

Судья Федерального окружного суда США на Манхэттене Джеймс Пол Эткен на слушании по иску группы журналистов радиокомпании "Голос Америки" (VOA) и их сторонников в пятницу, 28 марта, объявил, что издаст распоряжение, временно запрещающее увольнение более 1200 журналистов, инженеров и других сотрудников Агентством США по глобальным медиа (USAGM), которое управляет работой VOA.

Об этом пишет на своем сайте газета The New York Times, подчеркивая, что судья объявил о намерении вынести подобное запретительное распоряжение, но пока не сделал этого. Со своей стороны агентство AP сообщает, что подобное распоряжение уже издано.

Эткен издал временное распоряжение, запрещающее Агентству "любые дальнейшие попытки уволить, сократить, отправить в отпуск или на увольнение" сотрудников или подрядчиков VOA, а также закрывать любые офисы или требовать от сотрудников за рубежом вернуться в США, говорится в публикации.

Планы увольнений сотрудников VOA

Об планах масштабных увольнений сотрудников VOA стало известно две недели назад, когда президент США Дональд Трамп распорядился урезать средства для агентства USAGM, отвечающего, в свою очередь, за финансируемые американскими властями иновещательные СМИ.

Решение Федерального окружного суда США на Манхэттене было вынесено после того, как коалиция из журналистов VOA, профсоюзов и правозащитной организации "Репортеры без границ" на прошлой неделе подали иск против администрации Трампа, чтобы заблокировать ожидаемые сокращения.

Как утверждали истцы, отключение VOA идет вразрез с решением суда, принятым во время первого президентского срока Трампа о том, что журналисты VOA имеют защиту от вмешательств со стороны Белого дома. Отсутствие их вещания оставило вакуум, который заполняют "пропагандисты чьи сообщения монополизируют глобальный эфир", передает аргументы заявителей агентство AP.

Как напоминают авторы, Трамп и другие республиканцы обвиняют "Голос Америки" в "левацкой предвзятости" и неспособности проецировать "проамериканские" ценности на свою аудиторию по всему миру, хотя Конгресс и обязал VOA работать в качестве непартийной новостной организации.

"Репортеры без границ" приветствуют решение суда по VOA

Глава американского отделения "Репортеров без границ" Клейтон Веймерс приветствовал решение судьи Джея Пола Эткена. "Мы призываем администрацию Трампа освободить замороженное финансирование VOA и снова привлечь сотрудников к работе без дальнейших проволочек", - цитирует его заявление в этой связи агентство AFP.

Ранее Федеральный окружной суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" о временной обеспечительной мере, которое содержалось в иске, поданном этой медиакорпорацией к USAGM. Рассмотрение этого иска по существу должно состояться в ближайшие недели. До тех пор, постановил суд, агентство должно воздержаться от мер, которые могут быть направлены на закрытие РСЕ/РС. "К этим мерам относится и решение, о котором 15 марта объявила старший советник руководителя USAGM Кэри Лейк, о прекращении действия грантового соглашения, по которому РСЕ/РС получает через USAGM средства, выделенные Конгрессом на его работу", - напоминает онлайн-издание "Настоящее время"