Судья Апшениеце, обвиненная в использовании баз данных в личных целях, вину не признала

В ближайшее время дело планируется передать в суд.

В конце октября Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) передало Прокуратуре по расследованию преступных деяний на службе в госучреждениях уголовный процесс, в ходе которого были получены доказательства, что судья Елгавской палаты Административного районного суда, возможно, неоднократно получала из внутренних и внешних баз данных суда не подлежащие разглашению сведения, не являющиеся гостайной, и сообщала эти сведения постороннему лицу.

Доказательства, полученные БПБК в ходе расследования, как сообщается, дают достаточное основание утверждать, что судья, руководствуясь личными мотивами, получала из различных баз данных информацию, не нужную ей для выполнения служебных обязанностей, и передавала третьему лицу. Эта информация связана с материальным положением физических лиц, их недвижимостью и ее адресами, а также наличием административных нарушений и судимостей. Прокуратура подтвердила агентству LETA, что, согласно обвинению, информацию судья передавала кому-то из близких.

В данный момент Апшениеце отстранена от выполнения судейских обязанностей до урегулирования уголовно-правовых отношений в уголовном процессе.

Совершение подобного рода преступного деяния может караться тюремным заключением сроком до одного года, кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

Депутаты Сейма ранее дали разрешение начать уголовное преследование Апшениеце.