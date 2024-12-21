Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 21. Декабря Завтра: Saulcerite, Tomass, Toms

Судья Апшениеце, обвиненная в использовании баз данных в личных целях, вину не признала

© LETA 21 декабря, 2024 12:54

Важно 0 комментариев

Прокуратура предъявила обвинение судье Елгавской судебной палаты Административного районного суда Лале Апшениеце. Она обвиняется в возможном использовании различных баз данных для личных нужд, но вины своей обвиняемая не признает.

В ближайшее время дело планируется передать в суд.

В конце октября Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) передало Прокуратуре по расследованию преступных деяний на службе в госучреждениях уголовный процесс, в ходе которого были получены доказательства, что судья Елгавской палаты Административного районного суда, возможно, неоднократно получала из внутренних и внешних баз данных суда не подлежащие разглашению сведения, не являющиеся гостайной, и сообщала эти сведения постороннему лицу.

Доказательства, полученные БПБК в ходе расследования, как сообщается, дают достаточное основание утверждать, что судья, руководствуясь личными мотивами, получала из различных баз данных информацию, не нужную ей для выполнения служебных обязанностей, и передавала третьему лицу. Эта информация связана с материальным положением физических лиц, их недвижимостью и ее адресами, а также наличием административных нарушений и судимостей.  Прокуратура подтвердила агентству LETA, что, согласно обвинению, информацию судья передавала кому-то из близких.

В данный момент Апшениеце отстранена от выполнения судейских обязанностей до урегулирования уголовно-правовых отношений в уголовном процессе.

Совершение подобного рода преступного деяния может караться тюремным заключением сроком до одного года, кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

Депутаты Сейма ранее дали разрешение начать уголовное преследование Апшениеце.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Видземе начался лыжный сезон

Важно 16:59

Важно 0 комментариев

Вопреки не самым благоприятным погодным условиям в Видземе лыжный сезон открыт, и уже в эти выходные станут доступны как минимум четыре трассы, как выяснило агентство LETA.

Вопреки не самым благоприятным погодным условиям в Видземе лыжный сезон открыт, и уже в эти выходные станут доступны как минимум четыре трассы, как выяснило агентство LETA.

Читать
Загрузка

Воскресенье зальет Латвию дождем и засыплет снегом

Важно 16:35

Важно 0 комментариев

22 декабря, в воскресенье, в Латвии ожидается затяжной дождь и мокрый снег, на востоке страны - снег. Такой прогноз дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

22 декабря, в воскресенье, в Латвии ожидается затяжной дождь и мокрый снег, на востоке страны - снег. Такой прогноз дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

После праздников новогодние елки будут вывозить бесплатно; на каких условиях?

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Предприятие SIA Eco Baltia vide обеспечит бесплатный сбор новогодних елок в Риге и в некоторых других местах в Латвии, о чем агентство LETA информировали представители компании.

Предприятие SIA Eco Baltia vide обеспечит бесплатный сбор новогодних елок в Риге и в некоторых других местах в Латвии, о чем агентство LETA информировали представители компании.

Читать
Загрузка

«Пацаны таксисты, прячьте свои брички»: в Иманте загорелся припаркованный на обочине автомобиль

Важно 14:30

Важно 0 комментариев

В общедоступной группе "Фейсбука" под названием "Imanta/Иманта" местная жительница выложила рилс, на котором видно, как горит автомашина у обочины дороги.

В общедоступной группе "Фейсбука" под названием "Imanta/Иманта" местная жительница выложила рилс, на котором видно, как горит автомашина у обочины дороги.

Читать

И снова о торговых центрах: напоминаем об изменениях времени работы в праздники

Важно 14:13

Важно 0 комментариев

В Рождество и в первый день нового года большинство торговых центров Риги будут работать по измененному графику, согласно информации, собранной агентством LETA.

В Рождество и в первый день нового года большинство торговых центров Риги будут работать по измененному графику, согласно информации, собранной агентством LETA.

Читать

Министерство финансов собирается потратить около 50 тысяч евро на премии; корпоратива не будет

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

В нынешнем году Минфин Латвии, предположительно, выплатит премии сотрудникам в размере около 50 тысяч евро, как выяснило агентство LETA в министерстве.

В нынешнем году Минфин Латвии, предположительно, выплатит премии сотрудникам в размере около 50 тысяч евро, как выяснило агентство LETA в министерстве.

Читать

Латвия может лишиться Академии наук? Президент ЛАН настроен «не слишком оптимистично»

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

Работа Латвийской академии наук (ЛАН) фактически остановится, если государство не сможет увеличить ее бюджетное финансирование, сказал в интервью агентству LETA президент ЛАН Ивар Калвиньш. Он подчеркнул, что бюджет ЛАН после сокращения в кризисные 2008-2009 годы так и не вернулся на прежний уровень, несмотря на скачок инфляции и удорожание коммунальных услуг. Неясно также, как ЛАН будет платить зарплаты сотрудникам после увеличения минимальной зарплаты. По  мнению Калвиньша, наука в Латвии сейчас "подсаживается на иглу фондов ЕС", из-за чего создается ощущение: закончится европейское финансирование - закончится и латвийская наука.

Работа Латвийской академии наук (ЛАН) фактически остановится, если государство не сможет увеличить ее бюджетное финансирование, сказал в интервью агентству LETA президент ЛАН Ивар Калвиньш. Он подчеркнул, что бюджет ЛАН после сокращения в кризисные 2008-2009 годы так и не вернулся на прежний уровень, несмотря на скачок инфляции и удорожание коммунальных услуг. Неясно также, как ЛАН будет платить зарплаты сотрудникам после увеличения минимальной зарплаты. По  мнению Калвиньша, наука в Латвии сейчас "подсаживается на иглу фондов ЕС", из-за чего создается ощущение: закончится европейское финансирование - закончится и латвийская наука.

Читать