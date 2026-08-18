На вопрос, вернется ли Росликов в Латвию и в том случае, если партии не удастся пройти в 15-й Сейм, Чулкова не дала конкретного ответа, отметив, что партия даже не рассматривает возможность не набрать на выборах 5% голосов избирателей.

Росликов отмечает, что выборы — это не финиш, а начало нового этапа. «Уже 4 октября я буду в Латвии, чтобы продолжить работу на благо наших избирателей. У нашей команды есть ясное видение и решимость защищать интересы людей конкретными делами, а не пустыми обещаниями», — подчеркнул Росликов.

Партия заявляет, что независимо от результатов выборов ее приоритетом будет активная работа на благо общества, регулярный диалог с жителями и последовательная реализация программы.