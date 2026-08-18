Как сообщалось, Росликов бежал в Белоруссию.
Председатель правления партии «Стабильности!» Светлана Чулкова ранее заявляла, что Росликов планирует вернуться в Латвию после предстоящих осенью выборов в Сейм.
Росликов баллотируется по рижскому списку партии «Стабильности!» под вторым номером. По словам Чулковой, он вернется в Латвию 4 октября, чтобы «незамедлительно продолжить политическую работу вместе с командой партии».
На вопрос, вернется ли Росликов в Латвию и в том случае, если партии не удастся пройти в 15-й Сейм, Чулкова не дала конкретного ответа, отметив, что партия даже не рассматривает возможность не набрать на выборах 5% голосов избирателей.
Росликов отмечает, что выборы — это не финиш, а начало нового этапа. «Уже 4 октября я буду в Латвии, чтобы продолжить работу на благо наших избирателей. У нашей команды есть ясное видение и решимость защищать интересы людей конкретными делами, а не пустыми обещаниями», — подчеркнул Росликов.
Партия заявляет, что независимо от результатов выборов ее приоритетом будет активная работа на благо общества, регулярный диалог с жителями и последовательная реализация программы.
Как сообщалось, лидерами списков кандидатов от политической силы «Стабильности!» на выборах в 15-й Сейм будут Чулкова, Павел Кузьмин, Наталья Марченко-Йодко, Людмила Рязанова и Игорь Орлов.
Также сообщалось, что в конце мая Рижская дума решила аннулировать депутатский мандат Росликова. Такое решение было принято, поскольку в течение трех месяцев он не участвовал более чем в половине заседаний думы.
Кроме того, суд Латгальского предместья Риги постановил изменить меру пресечения Росликову, уехавшему в Белоруссию, применив к нему заключение под стражу.
Такое ходатайство подал прокурор Каспар Андрушкинс, когда суд собрался на заседание по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной розни.
Одновременно обвиняемого было решено объявить в розыск, а в судебном процессе объявлен перерыв до его обнаружения.
Росликов признал, что находится в Белоруссии, и пояснил, что не явился на судебное заседание и не вернулся в Латвию, поскольку опасается за свою жизнь: по его словам, он получил по телефону угрозы от людей, которые обещали «отрезать ему голову».
По словам Росликова, Служба государственной безопасности предложила ему полгода пожить в конспиративной квартире, однако он отказался, поскольку не хотел ждать, пока высказанные угрозы будут реализованы.
Росликов обвиняется в разжигании национальной и этнической розни. Сам он считает, что уголовное дело против него является политическим заказом.
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