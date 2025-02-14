Суд дал санкцию на арест Гапоненко

Гапоненко сможет обжаловать решение суда в Рижском окружном суде. Адвокат Гапоненко Имма Янсоне сообщила агентству ЛЕТА, что будет обжаловать это решение.

Не вдаваясь в подробности дела, адвокат сказала, что Гапоненко считает, что не совершил инкриминируемого ему преступления.

В Москве 4 февраля прокремлевская организация "Институт стран СНГ" провела публичную дискуссию под названием "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики как фактор подготовке к войне с Россией". В ходе дискуссии были высказаны соответствующие интересам России дезинформационные послания, при этом в ней участвовало также несколько подданных Латвии.

В этом мероприятии приняли участие прокремлевские активисты: объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.

Мы уже писали, что по некоторым данным, активисты обсуждали, как они планируют оккупировать Латвию и как русские запретят всем говорить по-латышски.

Изучив сделанные на конференции высказывания, СГБ начала уголовный процесс по подозрению в преступлениях, упомянутых в статье 81.1 и 78 уголовного закона, а именно, в оказании помощи России в направленной против Латвии деятельности и провоцировании национальной ненависти и несогласия.

В четверг СГБ задержала одного из участников публичной дискуссии - многолетнего прокремлевского активиста Гапоненко. По его месту жительства служба провела уголовно-процессуальные действия.