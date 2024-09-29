Согласно данным Центрального статистического управления, в 2005 году в латвийских вузах обучалось 131 тысяча 125 человек - максимальное число с 2000 года, которое затем постепенно снижалось. Самое резкое сокращение наблюдается с 2009 по 2014 год - за это время число студентов уменьшилось на 17 тысяч 975 человек.

Число студентов по тематической группе "Образование" сократилось более чем в три раза: с 16 тысяч 7 человек до 4687.

В тематической группе "Социальные науки, коммерческие науки и право" число студентов уменьшилось на 46 тысячи 14 человек (71 тысяча 49 человек в 2005-м и 25 тысяч 35 человек в 2023-м). Меньше стало и студентов в тематических группах "Гуманитарные науки и искусство", а также "Инженерные науки, производство и строительство".

Есть, однако, группы, где наблюдается рост: в тематической группе "Здоровье и социальное благополучие" студентов стало вдвое больше: было 6793, а стало 14 тысяч 145. Увеличилось также число тех, кто осваивает естественные науки, математику и ИТ.

Тенденция к сокращению общего числа студентов Минобрнауки объясняет демографическими процессами: численность населения с 2005 по 2023 год уменьшилась на 16%, а в возрастной группе от 20 до 39 лет - на 29%.

Больше всего студентов было зачислено в вузы в 2006 году - 45 тысяч 47 человек, а больше всего выпускников было в 2007-м - 26 тысяч 752. С 2010 года наблюдается постоянное падение числа выпускников вузов, однако в 2023 году их число возросло на 637 человек по сравнению с предыдущим годом - наибольший подъем с 2018 года.