Стубб анонсировал переговоры Украины и России в Ватикане

"Они не сдались. И сейчас посредников стало больше. Раньше эту роль играли только США, теперь же Европа тоже присоединяется", - цитирует слова Стубба издание Yle. Президент Финляндии назвал такое развитие ситуации хорошим.

По словам Стубба, после разговора президента США Дональда Трампа с его украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая, обсуждения продолжились "на разных уровнях".

Понтифик готов принять переговоры в Ватикане

19 мая Трамп после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что переговоры между Россией и Украиной начнутся "немедленно". Глава Белого дома сразу сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также председателю Еврокомисии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу (Friedrich Merz) и финскому лидеру Александру Стуббу.

Потенциальным местом для продолжения переговоров уже тогда назывался Ватикан. 20 мая правительство Италии сообщило, что новый папа римский Лев XIV согласился на роль принимающей стороны.

Предыдущая встреча состоялась в Турции

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры представителей Украины и России. Стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000" и дали понять, что есть перспектива продолжения переговоров. В частности, обсуждалась возможность личной встречи Путина и Зеленского.

При этом из украинских переговорных кругов поступила информация, что представители РФ выдвинули на встрече в Стамбуле "нереалистичные" условия, потребовав, в частности, чтобы Украина перед прекращением огня отступила с части своей территории.