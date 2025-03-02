Страны Балтии дали понять Великобритании: не пригласить их на встречу со Стармером — это ошибка

Советница премьера Эвики Силини Элина Лидере информировала агентство LETA о том, что онлайн-встреча лидеров стран Балтии с британским премьером Киром Стармером в воскресенье, 2 марта, состоится до встречи лидеров отдельных европейских стран, а также до неформального Евросовета, заседание которого Силиня посетит на следующей неделе.

Планируется, что Силиня со Стармером обсудят его встречу с президентом США Доналдом Трампом, а также дальнейшие совместные шаги по укреплению безопасности в Европе и поддержке Украины.

Силиня подчеркивает, что это время требует лидерства от Европы и единых смелых действий от европейских стран. По ее мнению, сейчас надо быстрее переходить от слов к делу.

"Я предложила европейским лидерам разработать совместный план действий, актуализировать который предполагаю на заседании Евросовета на следующей неделе", - подчеркнула премьер.