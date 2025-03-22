Столкнулись с языком вражды? Юрист призывает обращаться в полицию и быть настойчивыми

Тумуле подчеркнула: «Мы в своей практике всегда говорим, что мало просто пойти и написать заявление в полицию. Если вы получили решение об отказе от возбуждения уголовного дела, его обязательно надо оспаривать.

Это надо делать, чтобы видеть мотивы. Потому что очень часто полиция отказывается от возбуждения уголовного дела просто отпиской: «Нет состава преступления». Но если вы оспариваете данное решение, то вам должны уже предоставить более развернутое объяснение — даже если они всё равно отказывают.

Потому что, если не пройти вот этот весь процесс оспаривания, нельзя, допустим, потом жаловаться в тот же Европейский суд по правам человека.

Бывают случаи, когда действительно есть признаки языка ненависти, это дело должно было дойти до суда. Но если человек ставит процесс на тормоз и не оспаривает, там уже ничего, к сожалению, с этим не поделать», — констатировала она.

Правозащитник и экс-депутат Сейма Борис Цилевич заявил, что на сто процентов поддерживает сказанное Тумуле.

«То есть то, что вы имеете право жаловаться, ещё не означает, что вы выиграете суд. Но если вы не начнёте процесс, то вы точно ничего не выиграете», — отметил он.