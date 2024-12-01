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«Станция Саласпилс-Межконтинентальный» — народ в соцсетях угорает над новым мемом (ФОТО)

la.lv 1 декабря, 2024 09:29

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"Слили фото станции на ж/д линии Саласпилс - Париж", - веселится в соцсети "Х" Арвис, поделившийся "фотожабой" с фотографией станции, подписанной как "Международная железнодорожная станция Саласпилс". Эта станция должна быть построена в рамках мегапроекта Rail Baltica для соединения Латвии с пунктами назначения в Европе. Понятно, что этот пост вызвал бурный интерес у пользователей, от души смеявшихся и шутивших по поводу всех проблем, связанных с реализацией проекта, пишет la.lv.

Фотографией "новой и современной" станции Саласпилс поделились многие, вдобавок уточнив, что именно видно на снимке. "Слили фото планируемого международного пассажирского терминала, который соединит Латвию с Эстонией и с Европой. Запланированное архитектурное решение - это то, что Латвия может позволить себе построить к 2030 году", - написал Antresols.

Эрвин в комментарии к посту Antresols дополняет: "Для нужд интермодального транспортного узла в Саласпилсе, как говорят, переместят комплекс зданий погранпункта из Айнажи - он будет больше соответствовать международному представительскому статусу объекта".

"Вот настоящая международная станция Саласпилс. Не верьте фейкам!" - серьезно заявляет Янис, публикующий фото реальной станции на данный момент.

Инга, в свою очередь, предлагает переименовать станцию Саласпилс в Riga International.

Эдис публикует историческое фото: "В Саласпилсе есть нормальная станция времен Улманиса".

Antresols на это возражает: "Ну, ты как из музея вылез. Это пригородная станция, поезда в Германию на ней останавливаться не будут. На слитом фото видна международная (!) станция".

Еще кто-то пытается спорить: "В Саласпилсе недавно отремонтировали каменное здание станции и восстановили фасад, а эта похожа на одну из маленьких остановок на линии Рига - Саулкрасты".

Antrosols не задерживается с ответом: "Эту еще только будут строить, это проект. Там будет высота 18 м".

"Это не проект, а демо-версия станции, чтобы было куда привезти знакомить международные делегации и провести пресс-конференцию. Но лучше, чем пустое место", - пишет Мартинс.

"Нет, у такой версии одна лишь настенная роспись стоит 2 миллиарда", - комментирует Гинтс.

"И уже готово соединение с Ригой", - заявляет Trollis.

"Мне нравится. Эко-шмеко", - считает еще один Гинтс.

“Salaspils Intercontinental” - добавляет еще кто-то.

"Только лица улыбающегося господина BR и не хватает", - комментирует Артем, имея в виду министра Бришкенса.

"Какая смета у такой станции? Поскольку известно, как у нас работают, наверняка миллионов сто точно есть", - интересуется еще один комментатор.

Другой продолжает: "Это мы сэкономили, она обошлась всего в 3 миллиона".

"Не хватает только названия станции на английском языке за 231 500 евро и нового логотипа за 306 250 евро. Плюс кладовка для дворника, куда лопату поставить, за 524 000 евро. Результат будет", - думает третий. Antresols отвечает: "Не будет названия на английском за 231 500 евро - Центр госязыка возражает".

Даце высказывается: "Я. Яунсудрабиньш сказал: как умею, так и мычу..."

"Не надо преувеличивать. Видно, что проект - вовсе не секретный, все вот-вот будет в процессе", - считает Роналдс.

В "Фейсбуке" в группе, где публикуются мемы, читатели тоже ухохатываются:

- По дизайну похоже, что затраты на строительство - не менее 130 миллионов. Может быть.

- Потому что все выделенные деньги при поддержке ВСЕХ партий растранжирены на огромные зарплаты дам и господ из руководства, а они этих денег не отдадут.

- Бришкенс, сам не зная, заработал миллион!

- Соответствует всем европейским нормам, еще сухой "тубзик" - и мировой уровень в понимании "Нового единства". Какое "Новое единство", такая и станция - соответственно их уровню.

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