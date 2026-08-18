Совет по конкуренции пришел к выводу, что в результате слияния структура рынка существенно не изменится, конкуренция не уменьшится, не возникнет или не укрепится доминирующее положение ни на одном из рынков, на которых работают участники слияния.

Уже сообщалось, что «Firma Madara 89 īpašumi» в июне за 4,5 млн евро приобрела недвижимость на улице Валгалес, 4, в Риге. Ранее в этой недвижимости находился мясной цех «Melnā govs» ООО «MG Fabrika», владельцем которого является Айвар Рубенис, которому принадлежит «Skai Baltija». Недвижимость находится рядом с бывшими помещениями магазина «Sky» на Улманя гатве.