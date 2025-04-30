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США одобрили продажу Польше ракет стоимостью 1,17 миллиарда евро

Euronews 30 апреля, 2025 10:57

Мир 0 комментариев

Во вторник Соединенные Штаты объявили о том, что одобрили продажу Польше ракет противовоздушной обороны на сумму 1,33 миллиарда долларов (1,17 миллиарда евро). Пакет включает 400 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности - AIM-120D.

Кроме того, Варшава получит комплекты систем наведения, запасные части, транспортные контейнеры, а также доступ к американскому программному обеспечению, необходимому для управления ракетами.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу, а Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) сообщило, что направило необходимые уведомления в Конгресс для дальнейшего утверждения.

"Предлагаемая продажа повысит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая оборону класса "воздух-воздух" для защиты польских и союзных сил, и значительно улучшит польский вклад в выполнение требований НАТО", - говорится в заявлении DSCA.

Вашингтон утверждает, что продажа соответствует его внешнеполитическим целям по обеспечению союзников, в частности, членов НАТО, которые выступают в качестве "силы политической и экономической стабильности в Европе".

Продажа была одобрена на фоне того, как Варшава стремится достичь целей по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП к следующему году.

Трамп постоянно критикует Европу за недостаточное внимание к своей обороне и низкие расходы на военные нужды и оборону. Он также обвинил давних транс-атлантических союзников Вашингтона в том, что их безопасность "держится на США через НАТО".


На прошлой неделе Эстония, также член НАТО, объявила о выделении нескольких миллиардов евро на дополнительные расходы на оборону. Новый законопроект позволит прибалтийской стране достичь требуемого Трампом порога, в результате чего расходы на оборону соседней с Россией страны составят около 5,4% ВВП.

Польша заявила, что намерена увеличить военные инвестиции, чтобы лучше защититься от любых потенциальных угроз после полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года.

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