США аннулировали 300 виз студентов за антиизраильские акции

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что лично подписывал каждый отзыв, при этом отвергнув обвинения, что нарушает защиту свободы слова в стране.

"Мы делаем это каждый день… Каждый раз, когда я нахожу одного из этих сумасшедших, я лишаю его визы", - указал он во время визита в Гайану. "В какой-то момент я надеюсь, что они (случаи с подобными лицами. - Ред.) закончатся, потому что мы от них избавились", - подчеркнул американский госсекретарь.

"Если вы подаете заявление на визу для въезда в Соединенные Штаты и являетесь студентом, и вы говорите нам, что причина, по которой вы приезжаете в Соединенные Штаты, заключается не только в том, чтобы писать статьи, а в том, чтобы участвовать в движениях, которые занимаются такими вещами, как вандализм в университетах, преследование студентов, захват зданий, создание шума, мы не дадим вам визу", - сказал Рубио. "Если вы солжете нам и получите визу, а затем въедете в Соединенные Штаты и с этой визой будете участвовать в такого рода деятельности, мы отнимем у вас визу", - объяснил он.

Задержание Рюмейсы Озтюрк

В начале этой недели появилось видео, на котором 30-летнюю Рюмейсу Озтюрк из Турции, обучающуюся в Университете Тафтса в штате Массачусетс, задерживают люди в масках и штатском, передало AFP. По его данным, Озтюрк написала статью в студенческой газете, в которой осудила действия Израиля в секторе Газе как "геноцид" - теперь ей грозит депортация.

Иммиграционный адвокат уточнила, что Озтюрк была доставлена в центр содержания под стражей в Луизиане - несмотря на решение суда, предписывающее ей оставаться в Массачусетсе. Ей также было отказано в доступе к адвокату.