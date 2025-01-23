Средний житель ЕС тратит на еду около 14% своего бюджета, а сколько мы?

К сожалению, надежды на то, что в 2024 году цены стабилизируются или даже снизятся, не сбылись, несмотря на тенденции мирового рынка. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в начале этого года сообщила, что мировые цены на продовольствие в 2024 году снизились на 2,1%, в основном из-за падения цен на зерновые и сахар, хотя по-прежнему остались выше, чем до пандемии "Covid-19".

Между тем в Латвии цены продолжили расти: по данным Центрального статистического управления, в 2024 году цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 5,5%, в том числе цены на продукты питания увеличились на 4,9%, а безалкогольные напитки подорожали на 10,3%.

Для жителей Латвии подорожание цен на продукты особенно болезненно, так как из корзины потребительских расходов нашего населения на продукты питания тратится больше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС).

По данным на ноябрь 2024 года, доля продуктов питания и безалкогольных напитков в потребительской корзине латвийских домохозяйств составила 26,5%, что является вторым самым высоким показателем в ЕС, при этом уровень цен на продукты питания в Латвии превышает средний по ЕС уровень.

Для сравнения, средний житель ЕС выделяет на еду всего около 14% своего бюджета. В целом за последний год рост цен на продукты питания ощутила большая часть жителей стран Балтии, и это подтверждают 87% опрошенных в Латвии, 85% в Эстонии и 73% - в Литве.

Существенное подорожание продовольствия ощутили и поэтому могут позволить себе меньше продуктов питания, чем до сих пор, 31% жителей Латвии, 33% жителей Эстонии и 26% жителей Литвы, свидетельствует опрос банка "Citadele".

(LETA+)