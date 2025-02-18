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Сотрудники Госканцелярии получили 200 тысяч премиальных

© LETA 18 февраля, 2025 09:48

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В прошлом году 64,8% сотрудников Государственной канцелярии получили денежные премии за вклад в достижение поставленных перед учреждением целей, что в целом составило около 200 000 евро, сообщили в канцелярии.

Решение о выплате премий принимается исходя из результатов работы конкретного сотрудника в течение всего года. Сотрудники канцелярии получили денежные премии за вклад в достижение поставленных целей, успешную реализацию мероприятий или проектов, улучшение показателей деятельности учреждения, выполнение важных задач и другие заслуги.

В то же время, как указала Госканцелярия, сотрудники пока не получили премии, предусмотренные законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений по итогам оценки их работы за 2024 год, поскольку процесс оценки еще продолжается.

Максимальный размер ежегодной премии по результатам работы в соответствии с законом составляет от 55% до 75% от месячной зарплаты в зависимости от полученной оценки.
 

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