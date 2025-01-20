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Соседи подключились к вашей розетке? Как вычислить вора

«Вести» 20 января, 2025 07:57

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Электроэнергия сейчас не дешевая - и пользователи считают каждый потраченный киловатт. Поэтому лишние объемы, появляющиеся в счетах, - повод для тревоги и даже расследования...

Читательница Тамара, жительница «литовки» в рижском районе Кенгарагс, стала замечать, что у нее увеличилось потребление электроэнергии. Всегда в месяц было в среднем 100 киловаттов плюс-минус 10, а тут вдруг - 135, а в следующем месяце – 150. А это по нынешним расценкам может быть плюс 10-15 евро к счету.

В свою очередь жительница Иманты Розалия ПАВЛОВА вспомнила такую историю:

- У нас на площадке поселились новые соседи - родители и двое детей-подростков. Они снимали квартиру. И случайно или нет, но у меня сразу подскочило потребление электроэнергии. А соседи по подъезду стали говорить, что у них стала уж очень большой разница воды, которую выставляют жильцам в счетах...
Спрашивать у соседей напрямую – воруют или нет? – бесполезно. Кто ж сознается! Только когда через полтора года новые жильцы съехали из дома, показания счетчиков электричества и воды вернулись на прежние рубежи. 

Или в семье БЫКОВЫХ вдруг поднялись счета за электричество. Вроде все, как всегда: лампочки экономного накаливания, свет выключается, холодильник работает постоянно, микроволновка - часто, пылесос – раз в неделю, еще электробритва, фен, компьютер, телевизор... 150 киловаттов в месяц в среднем. 

- И тут вдруг до 200 киловаттов дошло, и так в течение трех месяцев, - рассказали читатели. – Грешили на соседей. А потом в январе вдруг опять счета снизились. И как-то дошло до нас после анализа ситуации, что у сына-то были каникулы в колледже и он не пользовался принтером. А этот цветной принтер мы купили подержанный. Мало того, что одно разорение на замене картриджей, так еще и электричество у нас пожрал! А им в колледже, оказывается, по старинке надо было распечатывать домашние работы. Кроме того, нет учебников, и надо было много распечатывать учебных материалов...

Легко проверить

Можно ли узнать, действительно кто-то ворует ваше электричество или у вас появился новый прожорливый объект потребления? Как советует старший по дому Владимир ПОПКОВ, надо просто выбрать время, когда можно выключить в квартире все электроприборы:

- Посмотрите, фиксирует ли счетчик электроэнергии потребление. Если движение есть, то надо искать незаконное подключение. Выключайте автоматы по очереди и смотрите на потребление. Так вы можете найти ветку, на которой имеется утечка...

Тогда можно вызвать электрика, который вычислит конкретный провод. 

Но не всегда непонятное лишнее потребление свидетельствует, что электричество у вас воруют. Возможно, произошло замыкание в стене и повреждена проводка, стена нагревается, и счетчик крутится.

Вот так: мало понятно простому уму, но можно сделать вывод, что электропроводка должна быть всегда под контролем, и электроинсталляцию лучше поменять, если у вас дом старый...

Многолетний дефект

Специалисты говорят, что есть многоквартирные дома, где подключение к электросети заведомо сделано неправильно. В спешке. Возможно, дом торопились сдать к какому-то государственному празднику, или солдаты стройбата строили, а им - лишь бы свои два года оттрубить.

В панельном доме может быть подсоединение к одному счетчику розеток в коридоре одной и другой квартиры, где общая стенка с соседями. Кто делал капитальный ремонт в квартире, бывает, сталкивался с такими переплетениями...

Другие читатели рассказали, что, когда делали ремонт у себя в квартире, меняли всю электропроводку. 

- Сами жили на даче, - рассказала Ирина. – Вдруг электрик звонит и рассказывает, что он снял все провода, прибежали соседи и сообщили, что у них пропало электричество. Оказалось, предыдущие жильцы той квартиры подсоединили к нашей розетке в коридоре провод и частично пользовались нашим счетчиком: включали туда пылесос, электрообогреватели...

Как найти вора

Если все-таки соседи намеренно крадут электроэнергию и вы это практически обнаружили, что делать? Как прекратить это жульничество? 

Были случаи, когда жильцы, подозревая соседей, не стали сами ковыряться в проводах, а вызвали специалистов Sadales tIkls (ST) проверить счетчики. Они все проверили, зафиксировали и выписали штраф нечестным соседям. А пострадавшей квартире сделали перерасчет...

Но надо знать, что ST отвечает за электропроводку только до входа в дом - до общего распределительного шкафа, который обычно находится в подвале или вообще вне дома. Вот там они и могут искать неполадки.
Если вы заметили что-то неладное, советуют на предприятии Sadales tkls, в первую очередь надо обратиться в свое домоуправление с просьбой прислать электрика для обследования. Это может быть платная услуга, потому что провода от электросчетчика на лестничной клетке до квартиры считаются собственностью квартировладельца.

Если подозрение о воровстве подтвердится - вы получите заключение сертифицированного электрика и можете подавать заявление в полицию...

Присылайте письма по адресу: LV–1048, Рига, ул. Мартиня, 9, «Латвийские Вести", с пометкой «Книга жалоб и предложений", или на электронную почту: andrianova@pdc.lv.

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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